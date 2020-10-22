西九龍中心爭議｜YouTuber去議員辦事處踩場cosplay性感少女廣告 拍片高調談性教「壞」細路

西九龍中心少女廣告惹爭議，YouTube頻道「番號ABC」主持袁嘉蔚（Tiffany）、何嘉柔（膠柔）和黃莉莉（Lily）到相關區議員辦事處踩場，以cosplay重演廣告，輕鬆談性，盼大眾正視香港性教育的問題。

西九龍中心懸掛少女漫畫廣告引起熱議，民建聯深水埗區議員劉佩玉指少女漫畫衣着暴露，引來家長投訴，擔心附近在學子女被廣告不良意識誤導，更到商場請願要求廣告下架，表示會去信淫褻物品審裁處，要求處方檢視廣告。創作該廣告的漫畫家林祥焜表示，廣告刊出前已經淫褻物品審裁處檢視，設計獲處方通過，尊重香港政府規定。

性/別教育YouTube頻道「番號ABC」的3位主持袁嘉蔚（Tiffany）、何嘉柔（膠柔）和黃莉莉（Lily）到相關區議員辦事處「踢館」，以cosplay重演廣告上的女性形象，回應事件，膠柔說：「為何我們要拍照、重新演繹（廣告）？很重要的意義在於，展示這些衣着在現實中很平常。海報少女衣着在你眼中暴露，現實中就是很多女性會這樣穿。而有趣在於那3套衣服，我們3個本身也有，不是刻意買的，真的是我們自己外出運動會穿的衣着。」他們認為要藉此教育議員，亦希望引起大眾反思香港性教育的問題。

站在道德層面，要保護孩子聽來有理；而站在性別教育層面，以畫作提倡女性自主亦有道理……面對爭議，雙方各有說辭，她們又會如何回應？

過於保守 vs 過於性感？廣告教壞小朋友？

反對少女漫畫的家長以保護小朋友為由，控訴漫畫過於性感、姿勢不雅、意識不良、隨時教壞小朋友。而支持一方則嫌家長思想守舊，因西九龍中心於10年前已有類似廣告；加上街上內衣、豐胸、瘦身廣告隨處可見，與其阻礙小朋友看見，不如好好教育下一代。

Lily覺得「保護」小朋友可圈可點，她解釋：「保護不是不好，但是我覺得家長要讓小朋友思考這件事，而不是說不能看。好像一杯熱水，應該要告訴小朋友：這水是熱的、為何會熱、觸碰時會發生甚麼事，這才是學習過程，而不是不讓小朋友觸碰。看到比較性感的女性畫作時也是一樣，應該要小朋友去思考：這件事在社會上是甚麼一回事？藝術是甚麼一回事？才會令小朋友自己了解這件事，未必回答到時，應嘗試跟小朋友一起找答案。」Tiffany也認同「保護」難以定義，有時家長過度保護更有機會造成傷害：「你想小朋友有正面資訊，更需要告訴他們甚麼是正確的資訊。他長大後，好奇心更大時，到處亂找答案，結果可能更壞。」

膠柔是註冊社工，理解家長立場，但是卻認為不論觀念如何，大型海報和廣告也是一個契機讓家長教育，「一個自由的社會，你可以有性保守的價值，也可以有性進步的價值，最重要是大家之間互相尊重。大人保護小朋友這件事絕對沒有錯，不過保護小朋友的方式，不是看到一件事就投訴、要它下架。如果你是偏向保守價值，這也是一個教育小朋友的機會，例如討論覺得海報有甚麼問題，海報怎樣才會沒問題呢？」

高調談性得信任 成網民傾訴對象

3個女生高調說性，膠柔自嘲是「壞」女孩，「很多時，對大家而言，女性說性這件事引來很多標籤，會說你是『臭雞』 、淫蕩。」Lily指，頻道有助大家反思女性說性、會接觸性是很正常的事，「風氣是你去說的時候，不是很猥瑣、很害羞的心態，這是其中一個我們想做到的事。」

膠柔覺得做這個頻道有很大的意義，特別是在性教育層面上，「一觸碰『性就是壞』的議題時，會發現很多問題被隱藏了，例如有小朋友自小就看色情片，覺得中出（體內射精）沒有問題，長大後可能會進行不安全的性行為、可能有性病、在未有準備下懷孕等。」她們認為以輕鬆的方式談性，似乎更有效灌輸正面的性教育，「如果性教育是『壞』，我們寧願繼續教『壞』小朋友。」

成立頻道後，3位主持除了收到不少性知識的疑問外，有時更會有驚喜，Tiffany說：「最開心的是你會發現有人找你求助。這樣說好像有點奇怪，因為這種滿足來自別人的不幸。但是頻道做到其位置，人們信任你才跟你討論，當自己遇到問題、不知跟誰說時，他找到出口，將自己遇到問題交託給你、跟你一起想想有沒有其他方法解決，這對自己和傾訴對象而言也很勵志。」膠柔補充，曾遇過一位女生分享性侵和患情緒病的經歷，一直斷斷續續地聊天，「有一天她跟我說放下了，準備跟另一半結婚。收到喜訊那一刻，我覺得頻道被人罵也值得！」

議員身份成局限 不斷反省盼打破社會規範

公然談性看似大無畏，身為區議員的Tiffany有時卻會自我審查，例如一些相對大膽題材的影片，便不會放在個人專頁上宣傳，「專頁主要觀眾是街坊，我仍未衝破到這個位置。這也是我自己不停反思的地方，為何我覺得這件事沒問題，又不夠膽量放上那平台上宣傳？」Tiffany坦言會不斷自我質疑和反省，希望未來能勇於打破一些框架，「有人曾留言說我入了妖道，要將議員帶回正道。社會規範就是議員不應講太多這些事情，尤其之前選舉時，我有一段時間沒有拍攝影片，那個狀態下，我是妥協了一些事情，這個我也反思了很多。但沒有一個人是絕對進步，我們自己拍這些題材、做這個頻道時也是不停學習中。」

Tiffany在日常生活中也會身體力行，她接觸過不同年紀的街坊，也曾面對家長不懂跟小朋友說性。「試過有四五歲小朋友在街上碰見我，拍打我的胸部打招呼叫『姐姐』，當下小朋友的家長很愕然。我當刻就立即跟小朋友說：你可以叫我，但是你的手放到我的胸部上，我會覺得不舒服，這是不恰當的。我覺得要立即跟他說，不要因為小朋友不懂就隨他去。」從這件事中，確切反映到性與日常生活的關係，Tiffany認為與其避而不談，不如以這個身份多說多講，「對我而言，議員不只一個面貌，很多人覺得這些話題較具爭議性、比較露骨。對我而言，就是因為平時很難於啟齒，才更覺得要嘗試公開討論，嘻嘻哈哈、輕鬆地聊聊天。」

採訪：黃曉婷

攝影：林亦 洪輝進

編輯：鄒仲安

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