移居杜拜｜杜拜推一年簽證吸Freelancer 遙距工作不用繳當地入息稅 家人可同行

武漢肺炎以來，Work From Home成為新常態，只要有網絡有電腦，在哪裏也可以視像開會。杜拜為了吸引能夠遙距工作的專業人士移居，推出全新的一年制簽證，申請者只要符合條件就可帶同家人移居當地，毋須向當地繳交任何入息稅，是港人移居的新出路。

不少國家正在研究，推出讓不受地域限制工作的人移居簽證，今年已有加勒比海島國巴巴多斯（Barbados）、百慕達（Bermuda）及歐洲波羅的海小國愛沙尼亞（Estonia）推出一年制的移居簽證。只要符合條件就可以在當地居住一年，遙距原有的工作或學業，簽證要求申請者證明能夠在外地賺取收入，足以在當地居住及生活即可。

之前推出這種簽證的國家，大多是較小的國家，不像最近宣佈類似簽證安排的杜拜。杜拜一直有不少歐美expat居住，算是當中較為先進與發達的地方，當地網速快，co-working office設施也有不少，而且申請條件不算嚴苛。若你是自由工作的數碼牧民（Digital Nomad），或能夠容易遙距管理工作的高層，也可以考慮此新簽證。

海外賺錢杜拜使 不能在當地打工

名為Virtual Working Programme的移住計劃，簽證有效期為一年，申請者須持有6個月以上的有效護照及保障，包括阿聯酋在內的海外醫療保險，且有一年以上、由原居地僱主簽發的工作合約或持有自僱公司證明，只要能確保月入達5,000美元（約39,000元港幣）水平，即可申請。申請費用為每人287美元（約2,340元港幣），申請者的家人可同時前往，並在當地開立銀行戶口、電話卡等，甚至為兒女安排就學，唯不能在當地工作，要靠海外或原居地的工作賺取收入，無論海外收入多少也不會收取入息稅，真正海外賺錢杜拜使。至於有關簽證的限額、同行家人、續簽條款或中途出入境的安排，杜拜當局未有更詳盡資料。

阿聯酋今年7月已重新開放出入境，現在只要持有入境前4天以內的新冠病毒陰性報告就可飛行，落機後有可能需要即場檢測。不過當地新感染數字有攀升趨勢，10月以來每天也有約千個新感染個案；另外，除了要考慮生活質素，還要考慮氣候與宗教，沙漠地區天氣與香港有天淵之別，當地人以伊斯蘭教為主，在中東來說算是較為開放的地方。

Dubai Virtual Working Programme

撰文：林美香

編輯：洪慧冰、鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！