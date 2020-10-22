糖尿病︱羽衣甘藍做沙律椰菜花當飯 每天進食十字花科蔬菜患糖尿風險低14%

維他命C在加熱過程可減近4成 建議十字花科蔬菜生吃為佳

大家對「十字花科蔬菜」這名稱或許不陌生，而且知道它有益健康。不過，卻可能不知道甚麼蔬菜屬於十字花科類及為何有其名。「十字花」的名字源於這些植物呈十字形的葉或瓣，當中包括我們常吃的蔬菜，如椰菜、西蘭花、黃芽白、大白菜、小椰菜、羽衣甘藍、椰菜花、白菜、菜心、芥蘭、白蘿蔔、西洋菜等，就連日本的山葵也屬十字花科植物。

十字花科蔬菜不但低脂、低熱量，而且含豐富膳食纖維、抗氧化元素及多種營養素，如維他命C、K、胡蘿蔔素、硒、鉀等。另外有一些植物化學物質，例如「萊菔硫烷」（sulforaphane）及「硫苷」（Glucosinolates），經切碎及咀嚼後，硫苷更容易轉化為有抗炎作用的「吲哚3甲醇」（indole-3-carbinol，I3C），但加熱會妨礙其轉化。維他命C也是在烹煮過程中易於流失的營養素，其含量可因加熱過程中減少接近4成，所以如果衞生情況許可，十字花科蔬菜生吃為佳。

十字花科蔬菜亦有助預防多種慢性疾病。初步研究指它可預防某些癌症 （如胃部、腸道及肺部的癌症）、有助穩定血糖、幫助控制體重及預防心臟病。研究指進食十字花科蔬菜有減少炎症的作用，這與當中的抗氧化物質有關，包括維他命C、胡蔔蔔素、多酚（polyphenol）、山柰酚 （kaempferol）、吲哚（Indole）等。動物研究指攝取山柰酚後體內的超氧化物歧化酶 （Superoxide Dismutase，SOD）濃度上升，它有助清除體內的自由基。

另有研究指每天進食1.35份十字花科蔬菜的人患上糖尿病的機會比只進食0.2份的人低14%。其中一個重要的原因是當中的膳食纖維有助減慢醣類在腸胃的吸收。至於預防心臟病，有研究指患有高膽固醇的男士在12星期內每天飲150毫升的羽衣甘藍菜汁後，血液中的好膽固醇水平上升27%而壞膽固醇水平則下降10%，血漿致動脈硬化指數（atherogenic index of plasma，AIP）也下降了24.2%。

十字花科蔬菜雖然益處多，不過有些人可能在進食後覺得腹脹不適，這與其高膳食纖維及棉子糖 （Raffinose）含量有關。身體在消化棉子糖時會產生氣體以致胃氣脹，建議由少量開始進食十字花科蔬菜，並細嚥慢嚼，有助減輕此症狀。另外，因十字花科蔬菜大多含豐富的維他命K，服用華法林（薄血藥的一種） 的人士須注意，因為維他命K攝入量的變化會影響華法林的功效，所以應盡量穩定進食含維他命K的食物，避免影響藥效。

至於烹煮方法，我們可用薑及蒜以少油快炒這些蔬菜，特別是椰菜、西蘭花、黃芽白、大白菜、小椰菜、椰菜花、白菜、菜心、芥蘭和西洋菜。紹菜、西洋菜和黃芽白可用來滾中式湯；椰菜花與西蘭花可做西式湯；羽衣甘藍可配搭其他蔬果打成蔬果汁，如紅菜頭、蘋果、甘筍、青瓜等；羽衣甘藍亦可做沙律，配搭番茄、西芹、牛油果等。除此之外，近年在美加流行將椰菜花切碎後煮熟代替米飯食用，不但口感似米飯，樣子也有點像。用椰菜花代替米飯的優點是椰菜花的碳水化合物含量低、熱量也較低，但膳食纖維含量較豐富，有助控制體重及不致令血糖上升，有利糖尿病患者控制血糖，大家不妨試試。

其實，不少的健康飲食法，如地中海飲食和得舒飲食法（Dietary Approaches to Stop Hypertension，DASH）也提倡多吃蔬菜，香港的飲食金字塔也建議每日最少吃三份蔬菜，每份蔬菜相等於半碗熟菜或一碗未煮的菜，而十字花科蔬菜可包括在我們每天的蔬菜選擇中。

參考資料：

Link R, Cruciferous vegetables, Today’s Dietitian, June/Jul 2020, Vol 22 no. 6, p. 46.

撰文：鍾素珊博士（加拿大註冊營養師、香港營養師協會正式會員）

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