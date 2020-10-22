Tesla Model 3免費試駕｜Tesla推出Drive to Believe活動試足一星期 畀你諗清楚變心買電車好唔好

Tesla試駕活動至年底 先答問題被選中便成幸運兒

免費揸走Tesla不是夢！當大家物色新座駕的的時候，相信都會想安排試駕看看車子是否適合自己。不過一般試駕活動都只得30分鐘至1小時，可謂到喉唔到肺，要透徹了解車子幾乎是不可能。特別是汽油車車主心思思想更換電動車的時候，須要試的已不止是性能方面，而是轉用日常用車習慣是否真的適合自己。再加上近月政府將電動車一換一計劃延遲至2024年3月31日，其實使更多人萌生更換電動車的意欲。

有見及此，Tesla日前就正式推出「Drive to Believe」的試駕活動，活動宗旨就是希望吸引汽油車車主把自己的座駕換成Tesla Model 3試駕一星期。在這一星期，被選中的用家便可以盡情感受電動車與汽油車截然不同的駕駛感。

當然Tesla也不是貿貿然將Model 3借給任何人的，有興趣參加的朋友只要進入Tesla指定專頁或致電熱線便可報名參加今次的7天試駕體驗。即使閣下沒有汽油車作交換，也可以參加今次的試駕活動，參加者只須填寫相關個人資料並回答有關問題 ：「你最想體驗 Model 3哪一項功能？」答得最有創意的便有機會被選中成為一星期的Model 3車主。

報名過後，Tesla便會安排專人聯絡參加者並在Tesla三個體驗中心進行一次簡單試駕，好讓參加者熟習Model 3的基本操作和功能。之後廠方每逢星期五就會選出一名幸運兒正式進行為期7天的試駕體驗，據悉這個活動會一直舉辦至年底。

雖然今次的試駕活動都是要過五關斬六將才能把Model 3開回家用7日，但是在香港能夠安排一星期的試駕活動，除了是聞所未聞更是毫不容易。不過廠方之所以會有這麼大膽的策略，相信他們也是對自己的產品極有信心才會大方的給大家試駕這麼久。特別是Model 3這種炙手可熱的電動車，能夠親身實試一星期，相信應該會引來不少有興趣的潛在買家參與，其他有引入電動車的代理，也不妨考慮仿效一下吧。

採訪：梁彥韜

攝影：李卓霖

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