灌籃高手SLAM DUNK手機遊戲｜男兒當入樽高手召集！即日報名《灌籃高手 SLAM DUNK》電競比賽

要數人氣高企的籃球手機遊戲，相信《灌籃高手SLAM DUNK》必定佔一席位。近期櫻木花道角色推出，更將遊戲推上另一高峰！遊戲的吸引力莫過於可以操控多個人氣角色，包括流川、三井、宮城、赤木、籐真等經典人物。玩法以流行的3打3半場為主，玩家操作3個不同角色來挑戰對手，考驗運用中鋒、小前鋒或得分後衛等不同位置的技巧。今次，Next Digital將會舉辦機鬥《灌籃高手 SLAM DUNK》電競比賽，更會有豐富獎品，包括Food Panda優惠碼、《灌籃高手 SLAM DUNK》虛擬禮物等，吸引度大增！

偷師學習

若果想觀摩高手過招，大家可以參考今個星期六及日（24/10－25/10）即將舉行的S2官方賽事，10月24日為台灣區決賽，10月25日為香港區決賽。值得一提是今次參加者中，很多都採用牧及櫻木花道角色，看來大家要好好進行特訓。至於今次機鬥《灌籃高手 SLAM DUNK》電競比賽，獎品包括：冠軍（每隊）可獲 foodpanda $3,000優惠碼以及《灌籃高手 SLAM DUNK》手機遊戲３萬點券，還有凡報名成功入圍參賽者（每人）可獲200鑽石及foodpanda贊助送出訂單即減優惠碼乙個。

比賽規則

今次比賽會邀請128支隊伍參加，每隊可以有3名成員，以及1名後備作賽。128支隊伍的初賽會以小組方式對決，每個小組分別有4支隊伍，各隊會以主客方式對賽，勝出可得三分，負為零分，小組得分最高的兩隊便會進入64強賽事；若小組得分相同，就計算最高的總得分，得分最高便可出線。從64強賽事開始，便以5盤3勝（BO5）的方式來決勝，直至產生最終冠軍！即日起至10月31日可以網上報名，初賽日期為11月6日、64強賽事為11月13日、32強賽事為11月20日及16強賽事為11月27日，8強至冠軍賽則會在11月28日在《蘋果日報》 Facebook 、果燃台及YouTube頻道直播賽事，萬勿錯過！

報名網站

https://tournament.gamefightclub.com/

賽事日期

●預選組（6/11）： 128支隊伍會以4支為1組，合共32組，以小組主客賽制，合共6場比賽後，小組首2名岀線。

●初賽組（13/11）：64支組隊伍預選組勝出隊伍以單循環5盤3勝（BO5）形式進行。

●正式組（20/11）：32支組隊伍預選組勝出隊伍以5盤3勝（BO5）形式進行形式進行。

●正式組（27/11）： 16強進8強開始，進行5盤3勝（BO5）形式進行賽制，爭奪決賽日八強席位。

●正式組（28/11）： 8強開始進行5盤3勝（BO5）形式進行賽制，爭奪最後冠軍。

記者：穆林

編輯：鄒仲安

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