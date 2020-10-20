40年前畫反共雜誌封面預言今日中共政策 已故漫畫家阿虫心靈雞湯畫集撫慰壓抑港人 （劉細良）

《悅讀阿虫》 阿虫（嚴以敬）

嚴嘉華兄送來新書《悅讀阿虫》，封面是阿虫作品《加油》，在這段香港人艱難的時間，大家自會明白箇中意義。今日認識阿虫作品的人，多是通過他的水墨畫產品，可能在商場、在食肆、或是書店慰問卡、掛牆飾物，近三十年來，這些小品早已成為香港地獨家烹製的心靈雞湯。

原名嚴以敬的阿虫，其實是第一代本地政治漫畫家，根據蘋果前老總鄭明仁說，他是香港六十年代最重要的政治漫畫家，畫風以辛辣見稱，鄭說他筆下的政治漫畫一針見血，尤其如毛澤東等文革領導人，形態傳神反映現實，與阿虫時代的溫婉畫風，可謂大異其趣。「新一代好多只會識阿虫，反而唔知邊個係嚴以敬。」

早期政治漫畫夠辛辣

嚴以敬的政治漫畫，以《萬人雜誌》創作封面最為突出，循着《萬人雜誌》的足印，你會開始認識了另一個阿虫，原來窩心的雞湯，曾經是相當厲害，辣得嗆鼻的水煮魚。《萬人雜誌》在六七暴動高峯期創刊，嚴以敬繪畫了多期封面， 創刊號封面畫作名為《狐社鼠和它的「靠山」》，描繪一隻「鬥委」狐狸腳下是老鼠，狐狸背後則是傷痕纍纍的老虎，諷刺左派暴動不過是狐假虎威。另一期封面叫《門戶開放》，漫畫旁邊寫上按語：拉過一點是門，推過一點又是鬥啦！

他巧妙地利用「門」字和「鬥」字的相近，諷刺中共左毒陰魂不散，在「門戶開放」的同時，可以隨時變回「鬥爭為綱」。他對共產黨的觀察相當準確，四十年的門戶開放，今天不就是重回「鬥」的老路。

八十年代轉型心靈雞湯

《萬人雜誌》如是說：「香港雖然是殖民地，但在歷經戰亂與政治迫害的中國人看來香港可愛之處甚多。惟對一般知識分子來說，香港之可愛倒不是物質文明方面的生活享受，而是信仰與言論的充分自由。這一點，是連口口聲聲叫，『萬歲』的人也不能否認的……」一矢中的。

1984年起嚴以敬改以阿虫為名發表作品，自嘲「不能成龍，只好成虫」，告別了辛辣諷刺，這就是今天廣為人認識的水墨心靈雞湯。兩年前嚴以敬離世，文化人說還是喜歡他早期的政治漫畫，多過這些商業化的小品。

但大家有否想過，本來無傷大雅的小品，在今天看來，原來也很政治，就如「加油」二字。

撰文：劉細良

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