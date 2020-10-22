城市│ Jane Jacobs 經典指南規劃偉大城市首重生活 台灣參考街道建設雜亂無妨

浪蕩台北巷弄趣味生活美好社區包 印證Jane Jacobs城市規劃理論

我們常會從德輔道中上荷李活道，使用自動步道便經過中環街市。自2009年開始到2020年快結束的今天，我們仍不知道中環街市活化計劃究竟怎麼樣！那真的表現香港這個Asia World City特色？

問題癥結在行政主導與專家主導產生矛盾，這情況世界各地都會發生。紐約在上世紀中，亦有都市更新計劃，城市發展便難免要拆遷舊建築，那麼公園優先、商廈重要、還是改善交通至急切呢？各方都有準確大數據、足夠說服力，爭論不休不止，而城市建設便在正確與錯誤並存的道路上逐步前進。

在該範疇內，出現一位傳奇人物Jane Jacobs（1916 – 2006），她出生於美國賓夕法尼亞州斯克蘭頓，早年做過記者、速記員和自由撰稿人，1952年任《建築論壇》助理編輯。她從沒受過建築學與城市規劃教育，而在負責報道各城市重建計劃的過程中，她發揮自己傳媒人本質，以家庭主婦角度出發，結合街坊草根階層心聲，逐漸懷疑傳統城市規劃觀念。後來她大膽挑戰男性為主的專家權威，嚴厲批評紐約重建計劃不當，由此寫成《The Death and Life of Great American Cities》一書，於1961年出版。

全世界各城市皆以紐約為馬首是瞻，萬萬想不到的是，這本由外行人所寫的改建紐約專論，竟然不但成為美國重要書籍，至今還仍成為普世城市規劃參考之經典。城市每天發展，然而60年來卻沒有另一本同類書籍蓋過它的光茫，那實在不可思議。

台灣「行政院國家科學委員會」（國科會），旗下有經典譯注計劃，於2007年，邀請相關學科大學教授吳鄭重，把該書繙譯成《偉大城市的誕生與衰亡》。國科會與大學教授聯手出版該書，當然用心良苦，固然啟發民智，但更重要作思想指導，務請政府部門相關人士執行書中提議，而圍內業界亦對該書內容和意見有共識，那便已經大善矣。官方國科會出版書籍不暢銷，並不打緊，因為專論經典沒需要普及，能幫助改善民眾生活質素才重要。

該本書中譯者有腦，出版時稍改書名，用「偉大」代替「美國」兩個字，成為《偉大城市的誕生與衰亡》，並且在封面附加副題〈美國都市街道生活的啟發〉，便畫龍點睛，並把「美國都市街道生活的啟發」，對台灣六都市之社區、街道規劃，立時起實質貢獻。台灣國科會利用一本書，便立時為全島街道規劃定調，而香港中環街市過了十年，仍原地踏步。

究竟Jane Jacobs這本書核心內容講甚麼呢？原來她本着深水埗小市民心態，但求鴨寮街生機蓬勃，卻不介意街頭雜亂無章，而要達成如此理想生活效果，其街道設計便維持四點特色：街區面積小、不同年齡建築物並存、密度很高，而功能用途混雜。心水清讀者此刻便會細想，今天在台北，到那裏才可找到Jane Jacobs所描述的理想街區呢？該書也有拍成紀錄片，由於是經典，YouTube也有不少影片介紹，可供參考。

答案在幾年前已由香港Viu TV編導找到，拍攝了所有該些街區，製作成十多集《巷弄台北》節目，並播放完畢。若錯過了今天上YouTube，便可完全彌補遺憾。

最後，我在結束本文前，提供個人私房心得。台北趣味生活美好社區包括富錦街、民生社區、中山北路十條通等等，而其中以康青龍最精采。逛遊該小區最佳策略，不妨從鼎泰豐或高記上海菜午餐來開始，之後進入永康街。

這裏我上載幾年前拍攝的圖片，而我不想剝奪大家逛蕩樂趣，所以不提供地址。請大家自行上網，按圖去找罐子書館，看由徐冰（英文方塊字創始人、北京中央美術學院副院長）來寫的方塊英文字招牌；參觀殷海光故居和殷海光書店，不要忘記與門口燈箱所寫一句話合照。李堯棉衣店賣設計師的摩登中式男女服裝，不賣也要進內看看。繙譯莎士比亞全集的梁實秋，其故居也在該小區裏。

由永康、青田與龍泉三條街組成的這個舊街區，巷弄縱橫交錯，商住混合，雜亂無章，可是卻鄰近台灣大學與師範大學，在1940年代起，不少教授、文化人、學生住在那裏，因此空氣中飄逸書卷味。日本教授更在橫街巷弄內建造日式房屋來居住，其木樓經歷六、七十年，大多殘破，但今天有復修得較完整者。連日本年輕遊客也去看「青田七六」，大家宜在那裏飲下午茶來作為這趣味豐富遊逛之尾站。結束後，更可前行到新生南路，進入大安森林公園，或者到台灣本土政治搖籃地紫藤蘆繼續探索。又或者租部U-Bike騎進附近的台灣大學，也是上佳旅遊節目。

在過去十年，我常聽見香港年輕人短遊台灣，發表不成熟觀感。希望Jane Jacobs那本《偉大城市的誕生與衰亡》，能啟發他們理解都市街道設計，學懂欣賞生活質素。多看書，多走路，多細想，人會謙虛，較容易明白美好愉快舒適生活的條件。

文、圖：張錦滿

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