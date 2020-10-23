Legoland Discovery Center出年年初開幕 門票$240首設「大人only」時段

去過世界各地樂高探索中心的大人Lego迷，可能都有過被「拒諸門外」的經驗，事關樂高探索中心以家庭為主，強調大人細路一同體驗，所以規定成人必須帶同3至11歲孩子入場。來到香港站，終於有「大人only」時段。

採訪：一家人

香港樂高探索中心將於2021年初，於尖沙嘴K11 Musea開幕，佔地3萬平方呎，有10個主題園區，會用Lego砌出香港地標的迷你天地，還有機動遊戲﹑4D動感影院﹑Lego賽車場，當然有「任砌Lego」創意工作室，夠一家人消磨兩至三小時。

負責人透露，為了香港數十萬的成年玩家AFOL ( Adult Fan Of Lego )，香港站將首設「成年玩家單獨入場時段」，樂高拼砌達人亦會主持AFOL night，跟各成年玩家交流。至於會在正常開放時間以外特別加開夜場，還是在日間劃出時段，則要等正式開幕評估人流後再決定。

單次入場票價為$240，全年入場證為$999，包括開幕後優先試玩和獨家禮盒，禮盒除了印上香港維港全景，更有2021字樣的Lego和袋裝玩具。門票已在網上開始發售，購票時可同時預訂入場時間，以控制場內人流，平日將不限逗留時間，周末和假日會以三小時為一節。

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