喵星人神技能｜孟加拉貓學識開水龍頭 貓奴出門半小時屋企大水浸變水舞間

英國貓咪趁主人外出蹭開水龍頭 釀成水浸天花板現水柱

毛孩開會新技能到底是好事還是壞事？英國一名貓奴為主子拍下習得新技能開水龍頭的影片，沒想到一周後主子竟學以致用，將貓奴的家變成水舞間現場，令她欲哭無淚。

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26歲的Jasmin Stork因疫情關係在家工作，她男友Robbie養的一歲的孟加拉貓Amber不時到訪她的家。不過Jasmin可能萬萬想不到這隻萌貓有天會差點毀了她的房子。有天Jasmin外出吃飯，半小時後回到家乍見客廳儼如水舞間，一條條水柱自天花板傾瀉而下。

Jasmin說她走到二樓的浴室時，看到洗手盤因為蓋上了塞子而無法去水，水滿得溢了出來。此時Jasmin才想起Amber早幾天學會了用頭蹭水龍頭的開關，當時她還為Amber拍下影片記錄牠習得新技能。不過Jasmin沒想到Amber竟然也學會了用塞子塞住去水位的技能，促成水浸悲劇。Jasmin後悔地稱她離家時Amber仍在熟睡，所以她也沒有刻意關上浴室的門。雖然水浸令Jasmin損失了數千英鎊，她說萬幸自己只是外出了30分鐘，否則客廳的天花恐怕要報銷。她表示以後出門都會再三檢查浴室的門有否關好，避免悲劇重演。

資料來源：Daily Mail

撰文：陳曉欣

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