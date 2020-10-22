颱風下救浪浪｜墨西哥男帶300隻流浪動物回家避風雨 兒女房間變動物天堂

墨西哥男子家居作颱風庇護所 收容貓狗、小雞、兔子、刺猬、綿羊等300多隻動物

香港今年經歷過多次打風，暴風雨下的流浪貓狗無處容身。而在墨西哥經營動物收容所的男子為了保護浪浪們，避免因為颱風而受傷，就將300多隻不同的動物帶回家暫避，雖然家中空間不大，但幸好動物們都安全度過了一星期的暴風雨。

在墨西哥經營動物收容所的Ricardo Pimentel，目前已經收養了約500隻動物，大多數都生活在寬敞的室外圍欄內，亦可以自由進出有瓦遮頭的收容所。但眼見每小時233公里的颱風即將逼近，而收容所的防風設施不足，動物們繼續留在室外會相當危險，Ricardo就決定將牠們帶回家。

300隻動物攻佔了Ricardo家中各處，他兒子的房間內藏着幾十隻貓、女兒的房間則是小雞、兔子、刺猬的庇護所，而後院則成了綿羊的天堂。

雖然將300多隻動物養在相對有限的空間裏亦有一定的風險，甚至會全屋充滿糞便，但幸好動物們平安地度過了一星期的暴風雨。其間亦得到不少鄰居、網友的捐款，以支付動物的伙食費，以及協助修復被破壞的收容所。

資料來源：The Guardian

撰文：黃雅純

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