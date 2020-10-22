限聚令解禁｜腸粉團以外食家推介深水埗小店 人均$237嚐7款美食 撐花膠米港式漢堡良心店

本地旅行團獲解禁限聚令，旅發局推介旅行社的深水埗腸粉團，我們找來專欄飲食作家「猛烈南瓜」及梁家權設計深水埗美食一日遊，看看他們的另類之選。

政府最近宣佈本地旅行團獲豁免4人限聚令限制，旅發局網頁就精選部份本地團推介，其中有旅行社收每位$700，帶參加者到深水埗品嚐地道小吃，行程3.5小時自費回家，本地居民有七五折優惠即約577元，迅即引起熱話，我們今次找來兩位食家，推介他們心水一日遊行程。

專欄作家「猛烈南瓜」：良心美食放空遊，8個行程，每位$417

早：先到Cafe Dog99，喝Latte提神。在此用膳亦不錯，有鹹點供應。之後到基隆茶餐廳，吃薑酒豬潤麵，質素絕對不會差過其他兩間豬潤名店。

午：到潮州人吃花膠米。份量不算大，若意猶未盡，可以到相鄰的混醬坊及添福小食；前者吃豬腸粉，後者吃港式漢堡包。由於只供外賣，可到楓樹街球場享用。

下午茶：到新開Cafe安樂咖啡。日間是咖啡店，晚上是威士忌酒吧，叫一杯dirty 或latte都是不錯選擇。

晚：番茄師兄的番茄湯底是不錯選擇，湯底和同類型店相比是全港做得最好，款色亦多。最後吃甜品，可以到康瑞甜品，最出名是芋圓和仙草貝。若還想喝多兩杯，有一間名叫HANDS的酒吧，專攻手工啤酒，有駐場魔術師玩魔術。

（a）Dog99 福榮街23號地舖

（b）基隆茶餐廳 北河街141號地舖

（c）潮州人 界限街12號A地舖

（d）混醬坊 長沙灣道84號地下B舖

（e）添福小食 長沙灣道80-82號文海樓地下A1舖

（f）安樂咖啡 西洋菜北街169號地舖

（g）番茄師兄 基隆街255號地舖

（h）康瑞甜品 荔枝角道323號地舖

（j）HANDS-Craft Beer & Magic 大南街27-31號

專欄作家梁家權：傳統尋味遊，7個行程，共每位$239

早：先到新香園喝奶茶，吃蛋牛治.1蛋牛治的牛肉是碎上，而且炒後香很多。之後到公和吃豆腐花，記得吃煎豆腐卜，豆味很香濃，必食！之後到合益泰買腸粉，記得放甜醬麻醬辣醬，很滋味。

午：到劉森記吃蝦籽撈麵。之後到坤記買白糖糕和有豆砵仔糕做手信。然後到蛇王業吃碗蛇羹；再到八仙餅家買皮蛋酥。

晚：最後到圓方餃子。有兩個必叫，韭菜餃要煎，西洋菜餃則是要用魚湯浸。

（a）新香園 汝州街186號地舖

（b）公和 北河街118號地下

（c）合益泰 桂林街121號地舖

（d）劉森記 桂林街48號地下

（e）坤記糕品專家 福華街115-117號北河商場地下10號舖

（f）蛇王業 南昌街139號地下

（g）八仙餅家 南昌街197號地下

（h）圓方餃子 福華街104號地舖

記者：何嘉茵

剪接：呂皓怡

編輯：鄒仲安

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