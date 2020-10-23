iPhone 12｜iPhone炒風再現 即影即有相機instax SQUARE SQ1上手玩 橫濱高達燈光測試片段流出

iPhone炒風再現，Apple iPhone 12及12 Pro正式開賣，而且因貨量少而有炒風再現之勢，炒價最高可賺千七蚊；Sony的旗艦機Xperia 1 II推新色大RAM版；另外，即影即有相機instax SQUARE SQ1上手試玩，新機三色非常「文青」；還有Google香港推「HO JENG AR」的AR App，大玩香港文化的AR小遊戲及橫濱高達黑夜燈光測試片段流出。

iPhone 12及12 Pro炒風再現

iPhone 12及12 Pro於10月23日正式開賣，當天早上，有市民購買了原價$9,299的iPhone 12 Pro 256GB太平洋藍色，立即在店外成功以$10,400放售，賺了$1,101；同樣是iPhone 12 Pro 256GB金色也可賺$1,000左右。午後，先達的iPhone 12 Pro 512GB收機價最高，大約$12,500－$12,700，可賺$1,701，而且金色機較藍色機缺貨，即使是iPhone 12，起初也可賺$100－$200。

但稍後炒價有點回落，到下午4時左右iPhone 12更跌穿原價，但整體情況較去年iPhone 11樂觀得多。炒風對各位用家來說不算甚麼，反而可留意門市展示了iPhone 12及12 Pro的各款顏色，如果大家有興趣的話，可到門市看真機。

Sony Xperia 1 II新色多RAM版登場

iPhone 12之外，Sony的頂級旗艦機Xperia 1 II將於11月上旬追加全新的冰川綠配色，配備更強的12GB RAM，Xperia 1 II主打4K超細緻靚屏幕，以及Zeiss認證3鏡頭，影音體驗不錯。全新的綠色機身較深沉，方正邊框和機背的顏色基本一致，感覺上和上年iPhone 11 Pro的綠色有點相似。

此外，同樣是Sony的產品，主打拍Vlog的ZV-1亦追加了白色機身，連機頂的防風罩亦是純白色。ZV-1採用1吋CMOS，畫質非常不錯，機身有3單元收音咪，早前實試過收音效果可媲美入門機頂收音咪，是兼顧體積及畫質的輕便Vlog相機，官方售價$5,990，是不少YouTuber及Vlogger的選擇。

instax SQUARE SQ1即影即有相機

富士推出了新的即影即有相機，instax SQUARE SQ1及彩虹邊框和黑白的方形菲林。SQ1外觀簡約四方，磨砂機身手感不俗，相機定位是簡單易用入門機。使用方法與以往有點不同，只要扭開鏡頭位置，便會開啟拍攝模式，再扭至自拍模式，對焦距離會改變為30－50cm，適合微距拍攝。而且設有自動曝光功能，相機會自動感應環境的光線調節亮度、控制快門速度和閃光燈，實試過陰暗環境的拍攝效果也不錯，有淺藍、象牙白及楓葉橙3色，建議零售價$980。

Google香港推「HO JENG AR」AR App

Google推出專為香港用戶而設的電話AR App「HO JENG AR」，亦設計了6個有香港獨特文化的AR角色。用家可透過App和它們互動、遊歷香港，互動、拍照或將影片分享到社交平台等均可獲取「快樂積分」，積分可用來解鎖角色的新面貌或換取由本地商戶提供的折扣及優惠，現時已可於Google Play和App Store免費下載。

橫濱高達黑夜燈光測試片段流出

橫濱GUNDAM FACTORY的1:1高達早前公佈了開放時間及票價等資料，並敲定將於2020年12月19日開幕。早前經已有一系列的動作測試，最近再有夜間燈光效果測試的影片流出，從影片中可見除了高達本身會發光，維修台及支架也會有燈光效果配合。事實上大家看到的影片是調校了速度，因此也有不少網民，預計於現場看的活動速度較慢。不過18米，即大約6層樓高的大高達會活動也好不簡單了。

記者：周銥沁、梁志穎

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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