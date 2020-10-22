Nissan│日產全新Crossover車款Magnite 車長4米以下配1.0公升引擎

有人覺得Bigger is better，有大買大好似好抵，但實際一點，細車似乎更方便慳油有市場。日產（Nissan）剛公佈的新車就是一部小型Crossover車款，名為Magnite，屬最小型級別，車長短過4米，主打市場是印度，不過都會於其他地區發售，如果香港入，其實有冇得諗？

之前以Show car身份現身，現在量產版本改動不算大，鬼面罩移低了一點，前泵把底部加裝了金屬板，而車尾擾流及頭、尾燈亦有少許變動。內櫳同樣沒太大變化，中控台位置有8吋多媒體顯示屏，兼容Apple CarPlay及Android Auto。三幅式軚環前方是7吋TFT電子錶板，前座中間設有手枕，廠方更標榜有同級車中最大的座椅距離，達700mm，有更佳空間感。

採用和雷諾（Renault）Triber共用的CMF-A平台，1.0公升渦輪增壓引擎，最大馬力95hp，配CVT自動波箱；另外亦有1.0公升自然吸氣引擎入門型號，最大馬力約70hp，配五前速手動波箱。

其實賣點還包括205mm離地距以及Hill Start Assist系統，車仔細細都有360度影像監察、巡航功能。新車預計會於下年初率先在印度上市。

撰文：Michael

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