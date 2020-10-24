換季過敏︱75%家中有塵蟎 善用抽濕機棄用地墊避免過敏和氣喘

秋冬換季的時候最常見的就是過敏和氣喘了，特別是幼童和老人。雖說要徹底根除這個問題很難，但我們其實是可以降低發生率的，濕度高時，容易滋生細菌或其他的微生物，特別是塵蟎。

塵蟎是一種很小很小隻的節肢動物，大約只有0.03厘米，必須用顯微鏡才能看到牠們。雖然牠們的生命週期很短，根據生活條件，塵蟎喜歡溫度22至26度、濕度70至80%左右環境，又特別愛毛絨絨的環境，例如地墊、窗簾、床單、床墊、枕頭和絨毛娃娃等，牠們頂多存活三個月左右，但卻可以生很多小塵蟎，一次產卵都可以是幾百隻。

不過塵蟎本身，還有牠們的屍體以及排泄物，都含有會誘發人類免疫反應的抗原，簡稱過敏原。當這類過敏原濃度超過人體的免疫系統可承受的範圍，就會引起身體的不良反應，也就是俗稱的過敏，甚至是氣喘。所以，要避免這樣的問題發生，有一些防蟎的步驟招名威教授建議給大家。

步驟一：控制環境濕度

「除濕」這個步驟超級重要，因為蟎蟲只要室內濕度超過70%，就好像觸控到了甚麼按鈕，蟎蟲媽媽就會快速繁殖，但若濕度低於五十度的話，牠的生殖活力會明顯下降，甚是會脫水死亡。

招名威教授建議大家，最好每天出門的時候都關窗關門，抽濕機打開，相對濕度設定在50%左右，能減少塵蟎滋生，避免過敏發作。但除濕的重點應該是讓室內濕度低於五十度，所以在使用抽濕機的同時，門窗一定要緊閉，一直開開關關，濕度就會降不下來。

步驟二：避免使用塵蟎喜歡的家具材料

讓塵蟎難以存活，減少使用塵蟎喜歡的家具材料，打造一個塵蟎無法存活下去的環境，也會是有效控制塵蟎生長數量的方法之一，而且針對如果家裏有高過敏的族群，照著下述要點檢查做也是可以的。

• 室內不鋪地墊，特別是長毛地墊，建議改為磁磚或木地板。

• 房間不用大片落地布窗簾，改為百葉窗或遮光簾。

• 床邊或床上不要放絨毛娃娃或者抱枕。

• 使用防蟎材料包覆家具或床上用品（防蟎枕套、防蟎保潔墊）。

步驟三：勤清潔、使用清淨機

台灣氣候超級適合塵蟎生存，統計約有75%居家環境內有塵蟎，空氣中也有，一不小心牠們就落在床單、被套與枕套上，如果沒有全部使用防蟎寢具，真的很恐怖，招名威教授建議大家床上用品最好兩星期清洗一次。清洗時要使用50度以上熱水或者添加防蟎洗衣液清洗，才可以殺死牠們，光用水洗是沒用的，因為牠們的八隻腳很像蜘蛛會牢牢抓住床上用品纖維，洗完後又回到床上繼續和你睡覺。

另一方面，吸塵器也是必備家電，可以把肉眼看得見的髒污吸走，當然，塵蟎也可以，但這絕對不會百分之百被吸乾光光的，畢竟塵蟎是很難纏的小東西。所以為了要過濾塵螨、黴菌和細菌，吸塵器必須具備四種功能：HEPA等級濾網、具活性碳功能濾網、光觸媒系統、負離子。

步驟四：使用具防蟎功效的床上用品

在這麼多塵蟎喜愛的環境中，床是牠們最喜歡的地方，因為床上會有人類或是寵物的毛髮和皮屑，再加上人睡覺會流汗，造成床鋪的濕度和溫度會比較高，若沒有做好任何防蟎措施，又不常清理被單，床上的塵蟎存活密度肯定會很高，必然成為牠們繁衍的溫床。

床本來就是我們生活中每天都要使用的一部份，而且，一般人也都是希望睡覺的時候，身體是乾乾淨淨的，對吧？誰會喜歡跟兩百萬隻塵蟎一起睡覺？既然是這樣，招名威教授倒是覺得可以選擇「具有防蟎功效的床墊、床單、被單」，但市面上有這麼多種材質，包括蠶絲材質、羽絨材質、化纖材質，甚至是床墊還有彈簧床、記憶床墊、泡綿材質等等，哪一種材質防蟎效果比較好？

天絲、羽絨、有機棉皆有防蟎抑菌效果，皮膚敏感適合、有效對付過敏源 ，並增加布料使用壽命。 關鍵在於通風性，只要是通風性差的床上用品，就很容易發霉或是滋生細菌。其實，黴菌和細菌也都是會造成過敏發作的兇手，若要一覺好眠而且身體又健康，選擇具防蟎功能的寢具似乎是一個非常重要的步驟。

撰文：招名威教授（美國毒理學家）

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