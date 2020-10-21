殖民建築｜轉角樓原是政府默許僭建？發水空間擺到兩張麻雀枱 建築系教授：發展商用到盡

灣仔菲林明道及灣仔道交界，有三幢轉角樓，弧形的牆身形成一道特有風景。下雨天在轉角樓避雨，你又有沒有想過那凸出來的騎樓露台，原來是「違法僭建」？究竟為甚麼會有轉角樓建成？

關於轉角樓的建成，其實與騎樓及露台有千絲萬縷的關係。香港大學建築文物保護課程學部主任李浩然指，早於1935年以前，政府容許發展商在行人道上興建騎樓或露台，雖然行人道是官地，但當年政府認為興建騎樓或露台可以令行人有瓦遮頭，不用日曬雨淋，具有公眾用途，因此免地產商補地價。「地產商見有利可圖，便用盡轉角位置，依照行人路轉角的形狀興建露台，建成轉角樓。」

「原本法律禁止用窗封起露台，因為那始終是官地上的發展，但地產商把露台當建築面積賣出去，買家花了錢買了單位，便用窗封起露台當室內空間。」李浩然說：「這是被政府容許的一種僭建。」1966年《建築物條例》詮釋文便提到，政府對這個行為表示「tolerate」（容忍），因為當時香港房屋供應不足，此舉可以增加居住空間。

香港的轉角樓可以分為三個時期：第一個時期是戰前，受當時的《建築物條例》規限，樓宇最高四層，有柱及騎樓，於1929年建成，位於太子的雷生春便是戰前轉角樓之一。李浩然笑說：「雷生春『發水』騎樓的面積甚至比原有的建築面積還要大。」這些大露台被稱為「走馬露台」。

到了五十年代，隨着戰後越來越多內地的人湧來香港，人口急增，當時政府未有公共房屋政策，房屋供應緊張，遂於1955年修訂《建築物條例》，放寬樓宇高度限制，李浩然說：「地產商當然把那塊地皮用到盡。」因此這一時期的轉角樓比戰前更高，例如灣仔大樓便有八層高。

六十年代初放任發展 引發銀行擠提

但放寬發展後，又引來「屏風樓」的問題，李浩然指向灣仔大樓，「全部轉角樓一嚿一嚿，好似一件件蛋糕升上來，使街道變成山谷。」

於是政府於1962年再次修訂《建築物條例》，當時的詮釋文曾指「1956年《建築物（規劃）規例》所許可的房屋高密度發展，最近頗受批評。按照比例，在一百呎寬的馬路的轉角位置上，往往每英畝地居住一萬人或以上，這樣的居住密度產生許多問題。」因此新例引入「地積比」及「覆蓋率」限制建築物發展，避免樓宇間距過密。

「但地產商發現發展面積減少了，就跟政府商討，最終政府作出讓步，這條1962年修訂的條例，推遲至1966年才實行，還未建成的就在這四年間完成。於是地產商紛紛趕搭尾班車，不斷起樓。」1962至1966年便是轉角樓發展的第三個時期，亦是最鼎盛的時期。

李浩然帶我們在灣仔莊士敦道、灣仔道及菲林明道交界一帶逛了一圈，那裏便有多幢於這時期落成的轉角樓，例如1963年的美華大廈、1964年的中匯大樓和光華大廈及1964年的東成樓等。

「但由於發展太多，地產商不斷向銀行借貸，導致1965年銀行擠提，恒生銀行便是其中之一，骨牌效應亦導致不少華人銀號結業。」李浩然如是說，經濟問題亦引發後來的六七暴動，轉角樓的熱潮至此戛然而止，自七十年代開始，已經再沒有轉角樓。

商住合一 賓館曾飽覽維港

事實上，轉角樓的正式名稱為「綜合用途建築物」，即是商住合一的建築物。五六十年代香港經濟發展蓬勃，為解決就業及土地問題，政府容許這些建築物可作住宅及商業用途。因此美華大廈外牆上會有凸字招牌，例如「英京迎賓館」。

位於美華大廈9樓的英京迎賓館，自1963年美華大廈落成時已經開始營業。現時的負責人Stanley說，賓館是他父親的，他記得小時候只來過幾次，「那時附近還未有高樓，這裏差不多是最高，景觀很好，看到整個維港，現在都被阻擋了。」無邊際的海景只剩一角。

英京迎賓館共有九間房，最大一間便位於轉角位置，但這房間不外租，「以前這裏放兩張麻雀枱打麻雀，後來改放洗衣機及乾衣機。」以前放麻雀枱的地方，便是轉角樓「發水」而來的空間，Stanley說他原來並不知道這房間有一半其實是露台，「直至之前強制驗樓才知道，但九十年代發牌時，發牌機構已經諮詢過屋宇署，當時這賓館的間隔都獲得批准。」

賓館營業多年，自2000年Stanley的父親過身後，這賓館就主要由Stanley的母親經營，但由於經營難困，加上母親年逾九旬，始終無法再做下去，於是自去年尾開始，英京迎賓館已經停業。

隨着轉角樓慢慢老去，樓上的商戶換了又換，戰前弧形轉角樓只剩下三幢，那麼戰後五六十年代的轉角樓又能否逃過推土機的碾壓？李浩然說，他希望政府能夠保留灣仔區一帶的轉角樓，「因為這裏的轉角樓保存得比較完整，而且數量多。保育不一定要將它變成古蹟。事實上轉角樓是一種實用性建築，可商可住，在配合香港的發展下保存它的用途便是最好的保育原則。」

記者：黃桂桂

攝影：劉永發

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