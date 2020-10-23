貓奴好去處｜愛協20年為7.5萬浪貓絕育 利東街「情尋貓貓節」貓咪市集為浪浪籌款

愛護動物協於10月23日起在灣仔利東街舉辦籌款活動 設巨型吹氣貓公仔打卡位、展覽、市集及萬聖節派對

愛護動物協會推出的「貓隻領域護理計劃」今年踏入20周年，至今已為逾75,000隻貓貓絕育，有效地控制了流浪貓數目及改善街貓的健康及福利。為慶祝計劃推行20載及提升市民對社區動物福利發展的關注，協會將於本月23日至11月中旬在灣仔利東街舉辦「情尋貓貓節」，活動包括巨型吹氣貓貓公仔展覽及周日市集，活動所得捐款收益將用於計劃營運及發展，有興趣的貓奴不妨到場為主子選購精品，順帶支持計劃。

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「情尋貓貓節」為愛協舉辦的首個戶外貓咪主題的活動，屆時利東街會場將設有造型及設計以香港街貓為藍本的巨型吹氣貓貓公仔。巨喵星人的原型街貓Bobby是愛協今年4月救回的貓貓，Bobby疑因與其他街貓打架而導致頸部嚴重受傷，接受治療後重獲新生。街貓Bobby將化身巨喵星人吹氣公仔，等待一眾貓奴打卡朝聖。另外，場內不同角落亦擺放了10隻積木喵，讓參加者在「尋找街貓」遊戲中體驗如街貓在街上四處遊走的滋味。

由本月23日起計的四個周日的下午12時至6時，會場更加設「周日喵喵市集」，齊集各式貓咪主題的手作及用品；而萬聖節當晚的6時至9時則會舉行別開生面的「萬聖『喵』派對」，各位貓奴可以自己最愛的「喵喵」裝扮影相打卡迎接萬聖節。

撰文：陳曉欣

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