上水｜北區藥房減半光復上水成功？記者放蛇證走私仍活躍 前水貨客自白：3日賺2千，滯留過大陸瞓桑拿浴

上水石湖墟成為「水貨城」多年，而在疫情之下，不少水貨店藥妝店相繼結業，石湖墟回歸平靜，北區人都說光復上水指日可待。然而記者放蛇後，證實走私活動仍活躍；亦邀請曾經走水貨的大學生分享了看法。有機會興建大型購物城的梧桐河，又將會面臨甚麼問題？

來生不做北區人？

「我希望大家重拾對自己生活地方的自豪，不介意跟別人說『我是北區人』。」這是《來生不做北區人？》專題中，一位受訪者說的話，也為這個題目下了註腳。

筆者家住北區廿載有多，見證尋常風景起了劇烈變化，水貨客淹沒行人路甚至住所樓下的公共空間、走私店遍地開花、老店變成稀奇文物，連街上行人鬧交的聲浪，也不再是廣東話。放工放學，要繞過上水廣場的天橋回家；放假寧願躲在家中，也不願走進充滿洪水猛獸的石湖墟，以及「名店」比海港城還要多的商場。上水由閒靜小區變成聒噪之地，惹人反感，成了只用來過夜的地方，心沒法安頓下來，何以是吾家？

結果在2020年年頭，我也在香港逃亡，逃離了北區，搬了出市區，連同生活路線和習性也改頭換面。然而回到疫情下、沒有水貨客的上水，小時候的記憶和感情又鮮活起來。似乎是個機會，與斷裂的社區reconnect，重新認識此地。

這次我走入石湖墟，聽聽曾走水貨的大學生自白。究竟水貨客是否真的消失了，還是以不知道的方式借屍還魂？上水水貨街有新店開張，也有同期開店的4家老店一起結業；屹立不倒60年的民生小店為何仍堅守？有年輕人搬入上水圍村開咖啡店，跟街坊打成一片，過上居下舖的隠世生活；有北區人義組互助群組幫街坊、出錢出力搞區報、成為流動連儂牆；有班「夜青」流連街頭，玩梗牙單車玩到出神入化，夜夜穿梭城鄉之間，過獨一無二的北區夜生活；曾經在警總任職飯堂經理的，裸辭一年後，回到粉嶺開黃店，跟北區人風雨同路。我們更夜遊北區邊境猛鬼村鎖羅盆，發現失落荒村背後，有位愚公堅持一人復村。北區人都說生活仍有許多可能性，一連八集，讓我們一起，重新看看香港邊陲社區的故事。

石湖墟「水貨街」前段，途人「上返行人路」

自從2003年自由行及其後一簽多行政策推出，石湖墟、上水廣場、新都廣場一帶成為水貨客走私基地。封關後，上水似乎突然被「光復」，這景象十年難得一遇。以往被水貨客佔領多年的火車站、天橋、行人路，一下子變得冷清。2013年開始，北區水貨客關注組每半年會統計一次上水石湖墟及附近商場，調查從事走私活動有關的商店數目有否增長，6月最新數據顯示，相關店舖仍有432間。水貨問題明顯平靜不少，到底實情是怎樣？我跟關注組成員阿傑走了一轉石湖墟。

被稱為「水貨街」的新康街，再見不到行李箱，途人終於能「上返行人路」。街頭幾家藥妝藥房已拉閘招租，走了兩分鐘不到的路，已看見數家店結業。在舊墟開業多年的文記家庭用品，半年前因為租金問題被藥房趕走，近幾個月也終於重開。阿傑坦言，這是近十年未見過的水貨業寒冬，卻是上水人久違的景象，「近十年北區經濟模式都以服務內地人為主，近幾個月終於開回一些民生小店，賣腸粉、水果、家品、涼茶等，服務返本區居民。」

新康街後半段貨如輪轉

雖說不少走私店已結業或正在放「長假」，但走至新康街後半段，明顯一半以上仍是藥妝、藥房及找換店，很多店面雖然冷清，但外面有搬運工人不斷卸貨，忙於點算貨品及拆貨，似乎貨如輪轉，生意好像不錯。事實上，很多店舖皆有做網購及代郵服務，有的甚至有10家分店、集團式經營，幫客人直接寄件回大陸，一般收費每公斤80－100人民幣，有店家說兩天平均寄到百多件貨。

代客走私是最常見方式，水貨集團會以快艇運貨物到澳門，再由澳門貿易行分貨給水貨客，以螞蟻搬家方式經珠海運回大陸，澳門現在水貨情況嚴重；更有水貨店表示有自己貨車過關，經深圳灣運回內地。

新康街內街仍有一兩家店公然做走私代客寄貨。客人A手持單據，一寄就寄十多二十箱貨物，他表示這方式最穩陣：「他們說大陸海關都被走私的人買起了，所以仍有門路走貨。呢排海關審查很緊張，我聽聞某家店已蝕了二百多萬。我也有朋友的貨物被海關全被扣起，連人都不見了。」也有些賣雜貨的小店同時做代發服務，直指深圳有幾家合作的貨倉有存貨，客人通過微信下單，就從大陸的貨倉發貨。阿傑說：「香港也算叫封了關，可享受片刻寧靜。開關後，我相信情況比之前更厲害。你知經濟差了，很多人會想回去做水貨。」

前水貨大學生：見過大肚婆跟奶奶一起走私

影響民生的水貨客一直受人非議，但其實不少水貨客本身都是北區居民，包括25歲前仍住在上水的Joseph。他對「走水貨」 有不一樣的看法：「我廿二三歲讀大學時，走過一段時間水貨，由朋友介紹的，大約走了兩三個月。」現職藝術行政的Joseph，回想當時「走水貨」的原因很簡單，因為好奇和方便，「能接觸到平日難以接觸到的人和事；加上當時住在上水很近，就當兼職去做。」

當時，Joseph會在上水火車站取貨，從落馬洲福田口岸過關。他走貨的小隊有十多人，不少都是社會邊緣人士。「精神病患者、吸毒的、弱智人士；中學生也多，因為跨境返學很便利；更有個大肚婆跟奶奶一起走。也見過一家人走水貨，就像《小偷家族》。」Joseph一周只工作兩三天，一天走三四轉，每轉200多元，大約有2千蚊落袋。工作當天，下午3時左右，負責的蛇頭就從粉嶺工廠區推來一堆貨物，在上水火車站對出的天橋底分貨。「我一般走電子零件，因為較簡單和人工高些少，我會取三部電腦和一些玻璃螢幕放進背囊。一般我都是穿白恤衫加長褲，這樣冇咁易被『周』。過關後就去口岸附近的停車場交貨。」

「這工作體驗跟我平日接觸的很不同，有點奇情。」Joseph試過帶貨時被大陸海關捉到，充公貨物之餘更沒收了回鄉證，被迫跟蛇頭和其他同事在深圳桑拿水療中心睡了一星期。蛇頭補貼了他一天100人民幣，剛好夠付水療中心一晚的床位，「水療中心每天有兩餐吃，有時蛇頭請大家吃飯。當時沒事做，就天天坐在大堂按摩椅看香港電影。」桑拿店姐姐熱情款待，有時會坐在他大髀，邀請他色情按摩，「我本身沒興趣，蛇頭就應該叫慣某號碼姐姐。」Joseph回想不禁失笑。後來在羅湖以遺失證件理由補領了回鄉證，「我也很好奇，我明明在福田被沒收回鄉證，我去了羅湖中旅社就能補領，可能系統之間沒互通，所以補到？」回港後，他收到走水貨的千多元罰款通知，至今仍無繳款。

Joseph以打機來形容走水貨的奇遇。「不知道海關會否拍中自己、會否捉到你、完成任務才過到關的感覺，那種刺激令腎上腺素急升。」回想這段「黑歷史」，他感覺奇幻之餘，亦視它為有趣人生體驗，「我覺得水貨不只有負面影響，因為好像能提供一些機會給邊緣階層的人。當然，我會覺得水貨客阻塞街道，但到我自己走水貨時又沒太大掙扎。」Joseph認為每個國家邊境都一定有這些活動，關稅高低或本身有些貨物無法入口，衍生出走私問題，只在乎規模有多大。「水貨問題令整個經濟生態都不同了，令小店做不住，但對我們新一代而言，又是否需要那些老店呢？很多時候，都是結業了大家才覺可惜，如果多人光顧，它們都不會結業。」

梧桐河或再規劃建購物城

很多人都說，近幾個月不費吹灰之力就光復到上水。諷刺是，疫情、封關、有增無減的失業率、結業潮都令香港百上加斤，然而上水居民卻因而得到了喘息空間，重回正軌。「這是上水人的悲哀，也是對環境的不滿。」隨北區區議員劉其烽（阿烽）眺望環境優美的梧桐河，我們都嘆了口氣。梧桐河是北區居民的重要消遣和休憩地，跑步放狗、談情說愛，也保留了上水的純樸鄉情。早前卻有申請人再次向城規會遞交規劃申請，計劃在梧桐河兩旁、上水石湖新村以北兩幅土地上興建購物城（被稱為「水貨城」），包括康樂及休閒設施、大型停車場等，總面積接近3萬平方米。阿烽一直跟進計劃，向有關部門提出反對。

進入梧桐河範圍的主要路段，也是附近馬屎埔村、石湖新邨、華山村等居民的主要出入道路，「路其實不闊，晚一點就會泊滿車，如果真的興建購物城，到時交通更頻繁，多了旅遊巴及貨車出入，會很易發生意外，亦會導致已接近飽和的主要道路塞車問題更嚴重，也會有嚴重生態問題。」

阿烽認為購物城背後，是地產商希望將利益最大化，有些祖堂地地主想用盡土地，在政府收回發展區域前賺取最大利潤，「對岸的BBQ場就是其一例子，先趕走寮屋居民，將土地改為大型停車場及存放物料的倉庫，近年改為BBQ場，甚至現在發展成購物城，到時候將購物城出租，前面做接駁車、的士停車場，便能兩邊錢賺晒。」

烽續道，為甚麼北區土地問題嚴重或出現突變，是因為土地部門莫視問題又被動，「不只這邊，像是坪輋、沙頭角一帶都開始開發了。遲一點，等到香園圍客運開通，那邊整幅地是黃金地段，到時更多的是平整土地，將土地變成其他用途。」上水本來已是個大型購物城，區內排山倒海是水貨、代購店，阿烽認為新田購物城的慘淡下場值得借鑑。「我一個站已可到上水，旁邊已是店舖，為何要坐車去新田或入梧桐河？所以，我覺得最終目的不是興建大型購物城，而是改變土地用途。」雖然購物城申請暫未獲城規會通過，但似乎理想中，上水的真正光復，仍然遙遙無期。

記者：王秋婷

攝影：郭于祺、許先煜

編輯：鄒仲安

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