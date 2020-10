減肥｜血型減肥法唔使節食飽住瘦 營養師話你知4類血型最啱食乜嘢 B型血忌食小麥花生同芝麻

血型減肥法食啱食物有助減肥

俗語說減肥是一輩子的事,坊間亦有不同的減肥法,當中血型減肥法由美國著名自然療法學者Dr. Peter J. D’Adamo於《Eat Right For Your Type》一書中提出,他指血型與身體消化有關,建議各血型進食相配的食物,只要我們進食的食物,與本身的基因或原始時期的進食環境相若,身體就較易消耗過多的脂肪,便可有效瘦身。

澳洲註冊營養師劉嘉豪(Jim)表示,血型減肥法只須知道自己的血型,就可了解自己所屬體質,亦毋須減少進食的卡路里,只改變食物的種類及成份,替換至適合該血型進食的食物,肌餓感較低,可「飽住肚減肥」,讓瘦身人士更易開始及維持此減肥法,亦可在不減熱量及卡路里的情況下減肥,如配合運動,成效更佳,最少需約2至3個月就可見效。

A型血人士以素食為主,飲食中85%素食為最佳,應以蔬菜為主,並加上植物性蛋白質如魚類,但如他們進食過多肉類就可能出現便秘等腸胃問題,而患有腸易激綜合症、胃炎等人士就要留意,因過多纖維或會造成負擔。孕婦亦不宜突然轉至食素,因身體或未能適應蛋白質減少,容易造成短暫的營養不良。

B型血人士為雜食性的角色,飲食方式應為多菜少肉、高纖低脂,這較貼近現代進食方法,亦要避免進食小麥、扁豆、芝麻及花生等,因或會影響新陳代謝。B型血人士亦要留意,不要過於減低所進食的卡路里,以免影響飲食成效。

AB型血混合了A型及B型血的飲食特質,故他們的飲食甚為多樣及多變,不宜單一只吃菜或肉,而他們的消化系統亦較敏感,宜吃蛋類、豆漿、燕麥等,但也千萬不要嘗試控制過量減低卡路里。

O型為最遠古的血型,他們為捕獵者的角色,較適合高蛋白及高脂飲食,動物蛋白質為主要能量來源,但不宜進食過多的碳水化合物,因他們較難消化穀類及豆類等。但要留意,如O型血人士突然轉至高脂飲食,短時間內攝取大量脂肪及蛋白質,或會出現短暫的膽固醇飆升及血脂高的問題,而本有肝、膽問題,以及長期病如家族性遺傳糖尿病、血脂高問題的患者就不適合O型血的飲食法。

他亦指血型減肥法對本身沒做運動,以及第一次減肥的人士最有效,而效果在2至3個月後可見,惟它在香港人身上的效果未必很大,因為我們所攝取的熱量較外國人少,但如果想嘗試新的減肥方法及在營養師監察下,一試也無妨。

