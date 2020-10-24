一家人｜在家 · 瑜伽｜Lesson 5 - 減壓開胸伸展篇

隨著科技越來越發達，我們的生活總離不開電話或電腦。當長期以錯誤的姿勢使用時，大部分人都會習慣將身體向前傾，出現寒背含胸的問題。除了令外觀不好看，其實也會導致胸口鬱悶， 給人一種鬱鬱不歡的感覺。而在瑜伽的理論中，「開胸」代表開心，把心打開就能釋放情緒，使人豁然開朗、增強自信。來到最後一集「在家 · 瑜伽」，一起跟Amanda老師練習開胸的瑜伽式子，趕走煩惱，為生活增添正能量吧！

動作一（跪姿開胸）

步驟：

1. 首先雙膝跪在瑜伽墊上，把瑜伽磚擺放至與肩同寬。

2. 上半身慢慢趴下，將手肘放在瑜伽墊上，收腹，雙手合十，將身體往下伸展。

3. 腋下亦慢慢向下，手指向臀部方向延伸。

4. 如果想加強練習強度及幅度，可將瑜伽磚換成另一種高度。

5. 停留5至10個呼吸。

此動作能放鬆上半身緊繃的肌肉，透過伸展釋放壓力，達到開肩開胸的效果。

動作二（魚式）

步驟：

1. 先將瑜伽磚放在瑜伽墊上：肩胛骨的位置放一塊，並在頭部下(你認為舒服的位置)放另一塊。

2. 接著放鬆背部，慢慢躺下，使下背及頭部靠在瑜伽磚上，並視個人需要調整高度。雙腿併攏伸直，身體拱起呈現弧形，將脊椎延伸，雙手放鬆放在身體兩側。

3. 維持此姿勢，深呼吸5次，接著呼氣下巴內收，逐一拿走瑜伽磚，再慢慢放平身體回到墊面。

4. 完成動作後，右轉側身起，回到自然狀態。

此動作可以打開胸椎及肩膀，促進更深沉的呼吸；還可以伸展腹部，改善便秘或經痛。注意：不能塌胸，亦不要聳肩。患有嚴重下背或頸部受傷的人士，建議不要練習這個動作。

動作三（貓牛式）

(貓牛式並非一個體式，而是由兩個瑜伽動作組成，通常這兩個體式會組合成一組練習，再交替做。)

步驟：

1. 準備動作：四肢跪地，雙手與肩同寬，雙膝與臀同寬，手腕與肩膀成一直線，大腿與小腿呈90度。

2. 呼氣時（貓式）：身體保持跪姿，雙手撐地，慢慢拱背，腹部向內縮起，頭向下，下巴盡量貼近胸口，眼晴看肚臍。

3. 吸氣時（牛式）：背部下凹，頭慢慢往上看，盡量向上伸展頸部。

4. 重複做3-5次後休息。

此動作可伸展脊椎，增強背部柔軟度；能夠緩解腰背酸痛，同時有效促進腸胃蠕動、改善便秘；但注意不要縮膊、頸部和腰部切勿過度後仰。

動作四（小狗伸展式）

步驟：

1. 四肢跪地作準備，雙手與肩同寬，兩膝打開與臀部同寬，膝蓋到腰部都要保持垂直。

2. 雙手稍微向前爬行，手指張開，掌心貼地。

3. 腳趾踩地，雙手慢慢向前伸展，讓臀部朝腳跟方向落下一半高度。

4. 上身俯下，收緊肩胛骨，由臀部出力將身體往後延伸，將胸腔、下巴貼地。

5. 維持動作，深呼吸3至5次。

此動作有助伸展脊椎，打開胸腔、開肩還有放鬆心情的作用。 但注意膝蓋不適或有肩周炎、頸椎問題的人士，不建議練習此動作；另外，切勿以頸部作為受力位置。

動作五

眼鏡蛇式

步驟：

1. 平躺在地上，面部朝地；雙腳併攏伸直，腳背貼地，尖腳趾。

2. 將雙手放在肩膀之下，手肘不貼地，緊貼身體，手掌要張開。

3. 吸氣，手掌向地板推，手臂逐漸推直，同時帶動上半身，維持2個呼吸。

4. 若覺得腰部仍能承受更多的伸展，可以再吸氣，推起上半身，使恥骨貼地，重量分佈於雙手及腳。

5. 呼氣，彎曲手肘，慢慢讓身體回到地面，雙手亦可放在身體兩側，面向地面，直至腰部感到舒適，重覆動作10次。

此組動作可以促進身體柔軟度及彈性，藉由伸展脊椎動作，強化上背肌力、下背柔軟度並幫助腸胃消化、血液循環和淋巴系統分泌。由於動作屬後彎，同時能擴張胸部，所以特別適合低頭族。

注意：手臂過度推直會導致聳肩，建議降低身體重心同時肩膀往後，以減少手臂壓力。而後彎時頭部亦無需過求後仰，臉部朝前即可。若脊椎不適的話必須查詢醫生意見才練習。

新月式

步驟：

1. 由下犬式開始，將右腳往前跨出，左腳向後延伸，呈現一個低弓箭步。

2. 吸氣，抬頭，將雙手往上舉向天花板，胸腔上提，保持右側小腿與地面垂直，收臀。

3. 然後上半身往後仰，頸部後仰，收腹，眼看斜上方，想像肩膀遠離耳朵。

4. 停留5至10個呼吸，或視自己狀況延長或縮短停留時間，再換左邊重覆練習。

5. 完成動作後，做嬰孩式(child pose)休息

此動作除了可以開胸、增加肺活量，還可以伸展髖關節，促進骨盆的血液循環，緩解長期久坐引來的不適。注意：如有頸椎疾病，練習時不要低頭；腰部感到不適，可調整後仰幅，而前腿膝蓋亦不應過於前伸。

動作六（跪姿扭轉）

步驟：

1. 從四足跪姿開始，右手放鬆並從左腋下穿入，使右肩盡量緊貼瑜伽墊。

2. 然後左手筆直地朝天花板抬起，穩定身體後，將左手手掌放在右側大腿上。

3. 維持5至10個呼吸後，再回到四足跪姿，換邊重覆動作。

4. 完成一組動作後，以嬰孩式(Child pose)放鬆休息3個呼吸。

此動作除了能開肩、伸展前胸和頸椎外，還可以舒緩下背及下肢，不過謹記將雙腳打開至可以保持平衡的位置。

動作七（坐姿扭轉）

步驟：

1. 坐姿，雙腿伸直，雙手放在大腿兩側，保持背部挺直，放鬆肩膀。

2. 維持上半身，右腳屈膝，跨至左腳外側。同時把左腳彎曲，腳跟放在右臀肌下方。

3. 左手手肘在右膝外側，將右腿緊貼腹部。吸氣，收腹，胸口提高，挺直腰背，將左手往上延伸提高。呼氣，上半身向右轉，右手放在臀部後方的地下。頭向右轉，下巴位於右肩上方。

4. 停留10秒，回到坐姿，休息2至3個呼吸。左右換邊，重覆上述步驟。

此動作對脊椎側彎和寒背很有效，能增加脊椎柔軟度，打開肩膀和胸部，亦有效舒緩肩頸疲勞；對於久坐辦公室的人，亦是一種很好的拉筋，可消除久坐造成的背痛。惟注意臀部不可翹起，脊椎受傷過的人不宜做此動作。

動作八（靠牆拉筋）

步驟：

1. 側身面向牆壁，左手舉高到頭部斜上方，緊貼在牆上，右手手掌於腋下前平放在牆上。

2. 慢慢呼吸，右手輕輕出力推牆，胸部向右轉，同時左手與左肩仍緊貼牆壁。

3. 如果可以的話，繼續向中央方向扭轉。達到極限的時候，停留5至10個呼吸，然後慢慢放鬆，回到開始位置，再換邊練習。

此動作有開胸開肩的效果，使肩膀位置血液流通，但記得把胸腔打開，不要含胸聳肩。而身體離牆的距離，可根據自己肩關節的靈活度作調整。

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！