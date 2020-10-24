露營怪談｜西貢赤徑露營有靈異怪聲 行山誤入結界有山神引路？

疫情下不能飛，除了去酒店staycation，郊外行山及露營都成為港人最愛活動。不過郊外向來也多古怪傳聞，今集主持Chucky與行山愛好者可樂，分享行山同露營時遇過的怪事。

行夜山疑似鬼揞眼

可樂曾於粉嶺蝴蝶山腳看到一座觀音像，眼睛蒙上了黑布。「我感覺到有人看着住我，一看過去樹林方向就看到這座觀音像。然後突然好奇怪地，我的視線由右至左被遮蓋了，好像有人用手遮蓋我的眼睛，但那時候身邊不會有那麼大的昆蟲飛過。之後我全身在抖震，趕急地跑走 。」後來他看到一個台灣YouTuber去了一間廢棄神廟，裏面也有佛像及觀音像是用布蒙住眼睛，才知道那是代表神像內的神被請走了。「神走了之後，神像就是個容器，會讓遊魂野鬼進去。」

西貢露營有步操聲

大部份的古怪事，除了看到、感覺到，更會聽到。Chucky有一次去赤徑露營就聽到古怪聲音。「我們在一個遠離人群的地方紮營，夜晚11點至12點左右睡不了，就跟朋友聊鬼故。我還在網上搜尋，有些討論區留言說，以前赤徑曾有日軍。然後半夜我突然醒了，不斷聽到有人在我的營外面兜圈行走。後來越來越聽得清楚，那些腳步聲是步操的聲音，明顯是軍人的鞋子，但朋友卻聽不到。整個晚上，我都在不安之中，躲在睡袋裏叫自己不要想。後來我再搜尋赤徑，有些網站說赤徑以前是抗日遊擊隊的交通點。所以不知道是跟這個有關係，還是我心理作用了。」

到底真的有靈體還是心理作祟就不得而知。不過想玩得安心，有些事就不要亂做了。可樂表示，行山看到人總會打招呼。「老一輩的人都說，山上有山神。 早上行山，我看到人都會講早晨，因為山神會庇佑你。而有一次我的朋友行山迷路，有山神幫助他，山神可能是狗或人的化身。我暫時未見過，但會尊敬。」無論露營還是行山，都要尊重那個地方，不要做打擾到別人的事情。

記者：陳靜雅

攝影：伍慶泉、張志孟

編輯：鄒仲安

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