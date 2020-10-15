山頂廣場｜港島狗狗好去處 特色英印菜送狗小食 寵物放電草地+打卡位可任借道具

《動物蘋台》為各位狗主搜羅「全港寵物友善地圖」，介紹可帶狗狗一起去的特色餐廳。

Rajasthan Rifles

山頂山頂道118號山頂廣場地下G01號舖

位於山頂的「Rajasthan Rifles」是香港少見的Anglo-Indian 英印餐廳，源自於歷史上英屬印度軍隊的飲食文化。有別於傳統印度菜，這裏的菜式濃味香口得來不會太辣，很適合香港人口味。招牌菜三文治混合烤雞、奄列、芝士及各式香料，口感豐富惹味。印度菜必吃的naan（烤餅）亦是誠意之作，蒜味濃郁，單吃亦不會太寡。很多印度餐廳的Tikka（烤肉）都會弄得較老，這裏的烤雞倒是出奇地嫩滑。

室外設有數十個座位可帶狗狗一起用餐，位置可俯瞰無敵香港景色，大大加分。入場狗隻大小沒有限制，這裏雖然沒有寵物餐單，不過餐廳會免費送上食水及狗餅乾給每位狗狗客人，狗狗不用齋坐陪食。山頂廣場本身亦是寵物友善商場，可免費借用寵物手推車（$500按金／3小時）。頂樓觀景台位置可以讓毛孩放放電，又可飽覽美景。商場內亦有毛孩專屬打卡位，提供小道具，滿足港媽為狗狗拍照的慾望。

自駕遊的寵主留意，廣場定期提供泊車優惠，每逢星期一至五消費滿$100可免1小時停車場費用、$200免2小時、$300免3小時；星期六、日消費滿$100免1小時、$300免2小時、$500免3小時，可合併廣場內兩張電子消費單據計算。

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記者：李珮禎

攝影：伍永健

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