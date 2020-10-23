電動車｜Fiat 500 3+1 車仔一邊對開門

Fiat剛剛公開新500電動車仔的第三個車型，就是500 3+1。數學題，500 3+1等於幾多？等於4個座位，而本來連尾門的三門設計，變成四門設計，乘客位的一邊後方會有多一隻細細的、對向打開的車門，方便後座乘客上落。

繼500 cabrio在3月公開，以及500 hatchback在6月登場後，Fiat 500再有新成員。廠方說這車型是專為有小朋友的小家庭而設，和揭背及開篷版的體積一樣，但就在乘客位那一邊多了一隻門，即是前座乘客不用下車，也可以讓其他人上落後座。

比起500 hatchback，500 3+1只重多30kg，對操控及耗油量影響應該不大，而推出時會有La Prima版本，會有3種車身顏色選擇：Rose Gold、Glacier Blue及Onyx Black，亦會配備全LED頭燈，雙色17吋合金輪圈以及閃銀裝飾。

內櫳的座椅、軚環物料以人造皮包裹，座椅上更有Fiat monogram圖案，還有雙色軚環，配UConnect 5多媒體系統、7吋TFT顯示屏，再拼10.25吋輕觸屏，兼容Wireless Apple CarPlay、Android Auto。前座可以6方向調校，亦會有360度「Drone view」泊車感應。

採用23.8kWh鋰離子電池，電動馬達最大馬力94hp，0-100km/h只需要9.5秒，極速135km/h，續航距離180km，而採用快速充電系統的話，只需要10分鐘就可以充到可行約50km的電量。車價由19,900歐元起。

影片：https://youtu.be/5yKHp7xDOBQ

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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