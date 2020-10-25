油尖旺野餐｜市區大草地野餐聽港英歷史 尋地圖中消失的信旗山

尖沙嘴到去油麻地有不少港英歷史故事，更有大草地野餐！秋高氣爽，不出外走走真是對不起自己。今次記者Ruby約埋港故佬──香港史學會理事施志明博士，由尖沙嘴講到去油麻地，還在油尖旺區鬧市中，找到一片靜靜的草地野餐，享受休閒的下午。不過玩還玩，出外緊記要做足防疫措施，口罩和消毒用品缺一不可，還要保持社交距離啊！

第一站：尖沙嘴訊號山花園

第一站我們來到尖沙嘴訊號山花園，由尖東站N1出口出發，走4至5分鐘便能到達。在19世紀初，由於尖沙嘴的地利位置，政府亦開始發展九龍半島，令當時有大量大洋船停泊靠岸。大包米訊號塔於1907年興建，香港天文台善用這裏靠海和高地的優勢，為維港船隻發放資訊。每逢下午1時，塔上的報時球由塔頂降下以作報時訊號。除了時間資訊，氣候變化如刮颱風或熱帶氣旋，也須要依靠這個訊號塔發放信號給船隻。後來無線電報普及，訊號塔亦失去原來功能，現已列為法定古蹟。今時今日登上塔頂，依然看到一部份的維港景致，採訪當天正值平日，人流稀少，對於城市慢活來說，也是一個挺不錯的地方。

地址：尖沙嘴緬甸臺訊號山花園

開放時間：9:00am-6:00pm

第二站：油麻地配水庫休憩花園

記者和博士都是野餐新手，購買野餐籃在家恐怕會得物無所用，但野餐缺少野餐籃又好似格格不入。於是決定到尖沙嘴就近的餐廳購買野餐懶人外賣set，再由尖沙嘴過去油麻地配水庫休憩花園野餐。除了食物外，客人亦可以$1,000按金租用野餐籃和野餐坐墊，用後歸還即可取回按金，乾手淨腳。

油麻地配水庫休憩花園雖位於油麻地鬧市，但位置獨特，須走上一段長樓梯才到達，所以平日人流稀少，想在城市中找一點喘息空間、靜靜地享受大自然和野餐，這裏是個好選擇。休憩花園旁邊就是京士柏氣象站，我們經常在天氣報告中聽到的「京士柏錄得的平均紫外線指數」，當中的數據就是在這裏收集的。從公園的鐵絲網望入去，都會見到不少天文儀器及設施。這座小山丘從前名叫「信旗山」，相傳此地是駐港英軍的練靶場，為善用高地優勢，如果遇上海盜或流寇來襲就會掛上紅旗因而得名。可惜現時名字已不再通用，在地圖上都不再找到。平日的配水庫休憩花園不算多人，整個草地都只得我和博士在此野餐，不過這裏是沒有公廁的，最近就要落去京士柏遊樂場。

BRICK LANE Gallery

地址：尖沙嘴棉登徑17-23號地下

電話：27210628

營業時間：10:00am－10:00pm

油麻地配水庫休憩花園

地址:油麻地京士柏道

開放時間：24小時

第三站：油麻地天后廟

油麻地天后廟於1865年由當地的水上居民所建。早在九龍半島割讓之前，這裏已是很多漁民聚集的地方，漁民會聚集在天后廟前的空地髹桐油、修補船底；因要網魚和捉魚，漁民也會在此晾曬船上的麻纜，「油麻地」因而得名。因為漁民出海經常遇上風浪，所以會祈求神靈作庇佑，天后娘娘是保護漁民的神明，可保出海時漁獲豐滿、風調雨順和一切平安。現時善信的香油錢會用作東華三院營運用途。

油麻地天后廟

地址：九龍油麻地廟街眾坊街

開放時間：9:00am-5:00pm

記者：劉芷晞

攝影：魏子朗、潘志恆

編輯：鄒仲安

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