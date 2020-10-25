貓神社｜日本貓島奇景 貓咪入田代島招財貓神社避雨變「真貓神」

日本攝影師於貓島田代島神社拍得貓咪混入招財貓像的有趣照片

日本東北沿海的田代島上，由於貓咪的數目多過人類，所以又稱貓島。日本有攝影師拍攝到貓島上的貓咪照，由於貓很喜歡到一個神社內避雨，加上這個神社原本供奉着不少的招財貓像，令到避雨的貓咪就好像是貓神一樣。

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日本Twitter網民兼攝影師近日分享了一輯貓照，拍攝地點正正在日本的貓島——田代島。這個小島上住了超過130隻貓咪，多過人類，所以小島上貓咪的足迹隨處可見，而這批貓照的主題就是島上的一處神社。

這個小神社原本已經擺放着各式各樣的貓像，最多的是招財貓，但細心一看，除了貓像外，神社還有真的貓。根據攝影師所指，不少貓咪都會跑到神社內避雨，所以整個畫面就好像是活生生的貓神一樣！

在日本的民間傳說中，貓咪具有保護能力，是吉祥的象徵，而這個神社就是供奉着貓咪。當地居民深信養貓會帶來財富和好運，所以可以解釋為何島上貓多過人。

資料來源：Boredpanda、Twitter@ttt_zegu952

撰文：黃雅純

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