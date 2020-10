濕疹︱秋天出生BB容易有濕疹哮喘 美國硏究指長大後患腸胃病風險更高

嬰兒濕疹問題令不少媽媽頭痛不已,而且除了皮膚問題外,患有濕疹的嬰兒長大至幼童須進行食物加固的階段,媽媽們更會發現其寶寶有機會出現不同程度的食物敏感,又或者出現過敏性鼻炎的問題。醫學界普遍認為濕疹跟人體基因有關,最近美國National Jewish Health醫院醫生及團隊便發表報告,他們發現到醫院求診的幼童,通常在秋天出生(9月、10月及11月)的嬰兒,很大機會同時擁有「過敏進行曲」(atopic march)的症狀。

從嬰兒時期的異位性皮膚炎如濕疹,到發展成過敏性鼻炎,及至孩童時期有機會出現的氣喘,整個發展的過程幾乎是十分類近,故醫學界把這進程稱為「過敏進行曲」。

報告中亦表明他們正在嘗試找出為何秋天出世的會是患有過敏進行曲的危險因子,為何他們皮膚的天然屏障會較脆弱,並正徵集更多孕婦及幼童進行更多的臨床測試,醫護團隊認為應及早介入,嘗試阻止幼兒其後發展成有其他敏感問題如食物敏感、哮喘及花粉熱(或稱過敏性鼻炎)的孩童。

關於嬰孩時期的濕疹發展至青少年出現的敏感問題,在剛完成的歐洲聯合腸胃病周2020 (UEG WEEK 2020)中,有來自瑞典的專家發表硏究指,不少出現腸易激綜合病的青少年,他們在童年時多數亦有哮喘、食物敏感的問題。

硏究由瑞典哥德堡大學負責,他們分析了2,770名兒童,年齡由出生至16歲。他們發現差不多所有患有腸易激綜合症的16歲青少年,在12歲時已有食物過敏症。報告亦指出哮喘、食物過敏症,以及濕疹全都跟增加患腸易激綜合症風險有關。

在是次硏究當中,家長及其孩子須要完成關於哮喘、過敏性鼻炎、濕疹及食物過敏症的問卷,而問卷中有關功能性腹痛和功能性消化不良人群都會歸類在腸易激綜合症當中,腸易激綜合症影響了當中超過十分一人,他們最常見的是功能性腸胃道疾病,如腹部絞痛、腹脹、腹瀉或便秘等。

有份參加是次硏究以及本身是歐洲知名腸易激綜合症專家的Hans Törnblom指出,雖然功能性腸胃疾病十分普遍,但可惜事實上有很多患者不會尋求醫護協助。而負責硏究的瑞典哥德堡大學醫學研究所 Jessica Sjölund 博士說︰「是次大型硏究令我們可了解敏感跟免疫失調在腸易激綜合症的疾病發展中擔任了角色。這次得知的結果或可發展成新的治療方法治療腸易激綜合症。」

醫生建議或可透過讓學步兒及早接觸多種類型的食物,讓他們的免疫系統及早適應。針對有皮膚敏感如濕疹的小童,應選擇合適的潤膚膏,建立良好的保護皮膚習慣亦有助孩童對抗病患,避免演變成更嚴重或更廣泛的敏感問題。

撰文︰李飛

