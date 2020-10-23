Steam手提遊戲機｜GPD WIN Max一體化連手掣 60 FPS流暢玩電腦遊戲大作

GPD WIN Max可謂玩PC Game的手提遊戲機，60 FPS流暢執行遊戲大作。

GPD這個品牌專門推出迷你的手提電腦，曾推出過5.5吋屏幕的GPD WIN 2，以Windows 10為作業系統，操作介面設有遊戲手掣的完整按鍵，可謂一部迷你手提電腦遊戲機。如今GPD推出新款機種GPD WIN Max，屏幕大幅增至8吋，機能亦明顯提升，確實能夠運行AAA遊戲大作。

GPD WIN Max作業系統為Windows 10，配備8吋觸控式屏幕（1280 × 800），CPU採用i5-1035G7，內置16GB RAM和512GB SSD，圖像處理器為Iris Plus 940，配備HDMI 2.0b插槽，可輸出至電視全高清顯示，官方聲稱能以60 FPS流暢運行AAA遊戲大作。記者以Steam開啟《Batman: Arkham City》測試，畫面確實流暢。此外，機身內置雙風扇和散熱導管，令機身不會過熱，遊玩數小時亦不成問題。

GPD WIN Max的操作介面同時擁有鍵盤、觸控板和Joypad手掣，左右analog方向鍵和十字方向鍵齊備，機身兩側角位備有L1、L2、R1和R2鍵，不過卻比較接近屏幕，按起來有點阻礙不太順手。鍵盤方面以如此小巧的電腦來說，已相當好撳，而GPD WIN Max機側還有手掣和觸控板切換掣，在手掣模式可使用analog方向鍵操控鼠標，方便用家雙手持機操作。

如果你將GPD WIN Max當作一部專門玩Steam遊戲的手提遊戲機的話，售價$6,200可能稍稍貴一點。若然將它視作一部電腦，能處理文書和圖像剪片等工作，同時又可以打機，又方便攜帶，那就比較抵玩！

售價：$6,200（Restart Workshop）

記者：馬子聰

攝影：周旭文

編輯：鄒仲安

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