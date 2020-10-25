重陽節｜灑溪錢原來係錯嘅？明泰持一千億壽金：地府都有通貨膨脹

重陽節登山拜祖先，燒壽紙有甚麼要知？可能是壽紙行業唯一黃店「泰記壽紙」的老闆，23歲的泰哥及伙記阿文把他們入行大半年的知識告訴大家。

重陽節拜祖先的衣包裏有甚麼？

泰哥說，臨近重陽最多人向他買附薦袋（或簡稱衣包）拜祖先，像一袋米般大的附薦袋內有甚麼呢？首先一定要有金銀，讓先人在地府有錢可用；另外會有最少一套四季衣；一捆往生錢，用以解開死者的冤氣及心結；一個男裝或女裝衣包，內有內衣、帽子、鞋等衣物。而「泰記」亦會在衣包內放一捆美元，阿文說：「因為我們希望同路人手足到了陰間，可以不用再使用人民幣或港幣，可以去自由的地方自由地生活。」最後，衣包內一定要有元寶，「因為有元寶在底，就不用怕錢財流失或被偷。」

金銀及冥錢，燒哪一個給先人較好？

為了讓地府的先人過上富裕的生活，不少人都會燒「錢」予先人，但紙錢又包括金銀、冥錢（陰司紙）、溪錢等不同種類，那麼燒那一種最好呢？泰哥說不同地方有不同習俗，但他自己則傾向燒金銀。泰哥從工作室抽屜內取出一張有多個零的陰司紙，笑說地府也有通貨膨脹，「這張一千兆的陰司紙是我舖頭金額最大的陰司紙。我曾經燒過給去世的家人，後來他報夢告訴我：在陰間，兩張一千兆億的陰司紙才買到一個麵包。」此後泰哥都燒金銀，他覺得金銀始終是人手摺，當然更有價值。

溪錢用來燒還是用來撒？

那麼溪錢又要怎樣使用？用來燒還是用來撒？泰哥說兩個做法也可以，但用途有分別。「溪錢也叫『買路錢』，是先人去世後，沿途經過土地等小神時，用以疏通的錢財，要燒了才有用。」至於撒溪錢，泰哥說這是與鬼有關，「以前人們經過恐怖的地方，覺得有鬼，就會撒溪錢，鬼怪見到有錢便會去撿，因而不會跟你回家。」因此若想先人有錢疏通鬼怪，應該要燒而不是撒。

有甚麼不能燒給先人？

泰哥又特別提到，拜神、拜祖先及拜鬼所使用的衣紙是有分別，正如不同節日也有其專屬的衣紙一般，例如中秋有月光衣，七姐誕有七姐衣、盂蘭節燒幽衣幽祿等。那麼重陽拜祖先有甚麼不能燒？泰哥隨手拿出一堆元寶。「有屈角的元寶是拜神用的，金銀也可以敬神，而屈角代表官金官銀，是天界的金銀，給神仙用的，先人受唔起。」

（以上衣紙知識可能會視乎不同地方習俗而有所不同。）

記者：黃桂桂

攝影：洪輝進、張洛晞

編輯：鄒仲安

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