運動│血型減肥法要運動飲食並重 4類血型有唔同運動方式 O型最啱長跑

運動飲食並重易減肥 血型減肥法4血型要做啱運動

減肥是三分運動、七分飲食，冬天不但可包住肚腩，亦是減肥的最佳季節。在血型減肥法下，原來各個血型也有各自適合進行的運動，運動配合飲食，讓你減走肚腩，夏天就能展現美好身段。

澳洲註冊營養師劉嘉豪表示，A型血不適合太長時間的運動，故高強度間歇式的訓練（HIIT）、瑜伽、高強度訓練如打泰拳讓他們可在短時間內燃燒脂肪；B型血適合進行帶氧運動及重量訓練；AB型血運動類型十分多元，可以進行踢拳（kickboxing）、跑步及HIIT等；O型血則適合進行45分鐘或以上的帶氧運動如跑步、游泳等。

健身教練黃家保向大家介紹3個HIIT動作，訓練目的是將心跳率推高到最大心率的85%至90％，屬於高強度運動，故建議運動時間不多於24分鐘，每個動作做30秒，建議大家從兩組做起，當身體適應後，最多加到6組共9分鐘。

動作一 Plank Jump Jack

先做平板支撐，雙腿分開並伸直，吸氣時腳收，呼氣時腳伸直，有助鍛煉上肢及核心肌群。

注意：手要在膊頭的正下方，否則膊頭的手腕容易受壓，造成受傷。

動作二 Lunge Jump Knee Up

開始時先做弓步蹲，不停轉換左右腳，當轉換左腳時，右腳膝蓋踢起，左右輪流進行。

注意：注意平衡，核心肌群亦要發力，身體亦要挺直，不要偏向前或後，否則會偏重其中一隻腳，訓練效果大減。

動作三 Skiing Jump

左右兩邊輪流跳動，有助訓練心肺功能、平衡及協調力。

注意：此動作對下肢肌肉要求較高，左邊平衡性要特別留意。

另外，負重訓練則為使用啞鈴及槓鈴來增強肌肉質量、力量和耐力，以下家保教練介紹了2個重量訓練的動作：

動作一 啞鈴深蹲

雙腿張開至肩膀般闊，雙手在胸前捧起啞鈴，吸氣時慢慢向下蹲，呼氣時起來，這為1次，來回進行12次為1組，做3組，組與組間休息90秒。

注意：深蹲時膝蓋不要向內，體重要放在髖關節，以保護膝蓋免於因受壓而受傷。

動作二 啞鈴划船

此動作分左右兩邊進行，鍛煉左邊時，我們把右手放在椅上，左手拿起啞鈴，雙腿齊肩站立，左邊肩胛骨先會活動，呼氣讓背肌拉起啞鈴，吸氣時慢慢放下啞鈴。

注意：背部挺直，腰不能彎，先動肩胛骨後拉起啞鈴，否則會限制肩胛骨及背部活動。

採訪：鍾卓瑜

攝影：伍慶泉、許先煜

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