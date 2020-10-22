The Social Dilemma影評｜上網成癮點解決？Netflix《願者上網》矽谷精英痛陳社交媒體有幾毒——美劇狂人

Netflix紀綠片《願者上網》（The Social Dilemma）以虛構情節及多位Google、Facebook的IT精英訪問，指出社交媒體令人上癮

上月Netflix推出紀綠片《願者上網》（The Social Dilemma），找來幾位早期幫過Google、Facebook等打江山的「科網人」現身說法，痛陳社交媒體禍害深遠，片中指出虛假新聞的傳播速度，在社交媒體上會比真實新聞快六倍，也有證據顯示，青少年自殺比率隨着社交媒體出現有所攀升等等。看到一半，我馬上有WhatsApp老死的衝動（很諷刺，比Facebook好不了多少），她女兒剛好十歲，已經終日機不離手，不是打機就是上YouTube看人打機，雖然YouTube的「原罪」好像比片中大力鞭撻的Google或Facebook為輕。

經過整月的沉澱，panic mode解除，可以說，紀錄片的初衷仍然是好的，但它的敍事手法，跟臉書一樣manipulative。通過完全虛構的情節與訪問等資訊夾敍夾議，配合一班痛改前非的矽谷精英大派贖罪券，感染力無可置疑爆晒燈，裏面所講好多問題都好alarming，如果我有年幼子女，可能都會像片中虛構媽咪一樣，沒收小朋友的手機放入餅乾罐，上鎖較埋計時器，時間未夠就開不了，以為這樣問題就解決。

這部紀錄片，主要有兩大敘事法寶（storytelling device）。

首先就是「IT群英」的訪問，這些前社交媒體與科技巨擎的員工洗心革面，為往昔所犯下的錯誤贖罪，好像在Facebook發明Like button那位仁兄，說想不到立心良好，卻變成用家互相比較心生芥蒂的東西；再覺醒一點的有前Google的Tristan，自稱電郵成癮者（Email Addict），都是毒都叫癮，痛定思痛為自己闖下的禍補救，如今創立「人性科技計劃（The Humane Technology Project ）」，試圖為今日局面對症下藥。

他們指出的問題很多、很大，大到如資本主義、種族歧視、貧富懸殊都算到社交媒體頭上，還談到科技已發展到烏托邦和反烏托邦同時發生，恐怖到有如《美麗新世界》和《1984》的總和，Tristan真的在問：「身在Matrix，又如何能從Matrix中蘇醒？」觀眾看得觸目驚心，卻也有重拾進戲院看荷李活大片的緊張刺激。

真係做戲咁做，這裏引入一個虛構的家庭，意圖使觀眾更了解IRL社交媒體對真人的影響，像阿媽沒收仔女手機、阿仔因失戀不知何解就會變得激進、阿女則沉迷IG呃Like等等，紀錄片進一步引進一個擬人化AI角色，由《廣告狂人》（Mad Men）的Pete Campbell飾演，他一人分飾三角，代表着社交媒體三大邪惡軸心：Engagement、Growth和Monetisation，三人合謀弄得失戀阿仔團團轉，只為keep住阿仔繼續上網，還斷定激進行動最易留住後生仔，想帶出政治頭腦發熱盲動因此加倍容易操縱嗎？紀錄片想要引起觀眾恐慌的意圖太明顯了，老實講，首次看的時候是有點panic的，現在回想卻有點氣憤，導演還不是一樣，把觀眾當扯線公仔？！

虛構的阿仔參與社運，本來是大好機會引進counter argument為全片「傾斜角度」平衡一下，社交媒體曾經也在世界各地爆發的民權運動，佔過積極推動的位置，也沒有提到原本很多小眾社群在傳統主流媒體發不了聲，不少都在社交媒體開拓出自己一片天地，當然迴音谷的問題，是後話。

片中講很多民主政治與社交媒體的關係，卻高高舉起輕輕放下，香港那支短命的監視燈柱也有一鏡（主要用來引證fake news如何育成），連同其他盤根錯節的社會議題，好像種族主義、氣候變化、性別歧視、極端主義⋯⋯統統都因社交媒體放大萬倍億倍，這點相信你我都無異議，但片中提供的解決方案部份，篇幅卻不成比例，而且好像只能倚仗部份良心發現的精英覺醒，打救無知無助的群眾，但制度內的精英尋求改革，可以有幾大機會成功？曾是Master嘅Servant會拆到Master間屋咩？你問朱克伯格每分每秒都袋袋平安，又會有多大incentive肯改？屏幕前觀眾唯一可做的，就是熄掉手機所有通知，或者病態賭徒斬手指戒賭——delete my account⋯⋯要求大家決志如斯，是否也不太可能？難得今次Netflix幫紀錄片改的中文名改得不錯，《願者上網》，一早警告咗你喇。

撰文：美劇狂人

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！