新加坡旅遊｜樟宜機場周邊踩單車 最新侏羅紀單車徑

一聽到香港與新加坡的旅遊氣泡達成共識，旅行癮就蠢蠢欲動﹗飛到去獅城有乜新景點好玩呢？除了全球最佳機場的話題之作「星耀樟宜」，首推這條10月剛啟用，由樟宜機場出發的單車徑！

這條樟宜侏羅紀單車徑（Changi Jurassic Mile）由樟宜機場2號客運大樓連接East Coast Park，全長3.5公里，沿路會發現22隻巨大恐龍，包括暴龍、腕龍等，加上恐龍咆哮聲效和音樂，充滿樂趣。訪客星期五及假日須要先在網上預約，每人遊覽時間有1小時。在公園可租單車和裝備，更設有浴室和修理單車的設施，十分方便。

在2號客運大樓外，更會發現如玻璃溫室的新餐廳Hub & Spoke，內廳佈置走殖民地時代風格，飲食方面選擇多樣化，有西式及地道美食，如喇沙、珍珠奶茶、西冷牛扒等，價錢相宜。

Changi Jurassic Mile

地址：Airport Blvd, Singapore

時間：24小時

費用：免費（星期五至日早上9時至午夜12時須預約）

網站：www.changiairport.com/en/discover/changi-airport-connector/jurassic-mile.html

撰文：劉隼仁

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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