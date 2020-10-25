香港領養動物｜9歲貴婦狗妹妹非常黏人 喜歡跳上人的大腿上討摸

愛護動物協會的雌性貴婦狗妹妹正等待領養

香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的妹妹。

名字：妹妹

品種：貴婦狗

性別：雌性

年齡：9歲

位置：香港愛護動物協會九龍中心

領養編號：490980

晶片編號：033 033 814

約瑟爹利Sasa和貴婦狗妹妹都非常親人，而且愛說話。Sasa走路比較慢，當找到舒服的地方便會坐下來休息。牠的鼻鼾聲亦比較大。妹妹非常黏人，會主動跳上人的大腿上討摸。當看到人跟其他狗狗一起時會呷醋。由於牠們感情非常好，所以我們希望為牠們尋找一個溫暖的家繼續一起生活。

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站﹕https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2020年10月25日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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