黃店賣壽紙｜因反修例開「泰記壽紙」23歲老闆：我已經諗好自己個喪禮點搞

「我哋舖頭可能係全港唯一一間黃嘅壽紙店。」23歲的泰哥說，他說自己是殯儀行業最年輕的人。受反修例運動影響，他開始明白何謂「死亡」，於是在今年6月開了「泰記壽紙」，賣衣紙、衣包，也替人燒衣紙。他說：「希望自己可以幫助死者家屬走出傷痛。」

四個月前開舖 「想幫助同路人」

撥開印有「泰記壽紙」壽金模樣的布䈴，泰哥說工作室「有點亂」，地上放着一箱二箱金銀，數盒衣紙鞋及帽零散堆在一角，還有一對叫「志偉」及「Chris」的紙紮公仔躺在桌上⋯⋯工作室內只有供奉神祇的神台比較乾淨，其中一個角落放有一塊寫着「反送中烈士之靈位」的神主牌。

「（反修例運動期間），有手足離世，我不想他們顛沛流離，於是租了個工作室放置這個神主牌，」泰哥說，「後來覺得反正有個吉舖，不如開間壽紙店試一試。」那時他已經在殯儀行業跟師傅學了數月，從每天的工作中認識到不同衣紙、宗教及鄉下習俗的知識。「加上賺到一點錢，想幫助同路人，便膽粗粗開舖。」

在「泰記」工作了幾個月的阿文，原本是冷氣學徒，去年受傷後無法應付冷氣工作，後來見到「泰記」請人便來見工，泰哥二話不說就請了他；「泰記」另一位員工阿暉在反修例運動期間與泰哥成為朋友，「我條命都交畀佢」，泰哥開「泰記」便找阿暉一起做。他們仨就這樣撐起了「泰記」，每天早上起床一起回工作室摺金銀、替客人燒衣紙，有時去殯儀館工作，忙得團團轉。

因反修例運動放棄夢想 投入殯儀行業

開「泰記」其實不在泰哥的人生規劃裏。3年前，泰哥因為沒有工作，抱着「試一試」的心態進入殮房工作，這是他第一次凝視死亡，「初初很害怕，聽到劈哩啪啦聲以為真的有古露精怪，後來才知道是冷氣聲，自己嚇自己。」在殮房工作半年後，泰哥去了讀書，其間遇上反修例運動，他因錯過了考試無法畢業，亦錯過了實現夢想的機會。於是有朋友介紹他進入殯儀行業，造就了他半年前開「泰記壽紙」。

「我太爺及爺爺都是裁縫，父親當其他職業，沒想到，到我這一代也是裁衣服，不過轉了用紙造，」泰哥雙手一邊摺金銀，一邊續說：「父母一定有反對，但後來他們逐漸說服自己。記得母親曾對我說：『媽媽是時候改變思想了，要接受自己的兒子做這一行，說不定適合呢。』」

「我已經諗好自己個喪禮點搞」

入行大半年，泰哥有個抱負：「希望可以幫助死者家屬走出傷痛。」他記得有一次，一位年輕媽媽找他造嬰兒衫，她的孩子出生數星期因故去世，她哭着說找了幾間衣紙店，沒有一間願意替她造嬰兒衫，她怕孩子在陰間沒有衣服穿，泰哥便幫她造，那媽媽收到衣服後又哭了一回。「其實再多衣紙也好，我覺得是對在生的人的一種安慰，所以我想幫她完成心願。」泰哥說，「最近轉季又要再造一批，她怕BB冷。」

做殯儀行業的人總要面對死亡，「每個人都說自己已經睇化了，人人都有一死，我對外人也這樣說，但內心不是這樣想。」泰哥曾經為一個同齡女生辦過喪禮，女生去世前，她那拍了10年拖的男朋友向她求婚。喪禮期間，泰記也忍不住哭了起來，「我看不透，真的看不透⋯⋯原來（生命）這麼脆弱。」

他發現原來死亡可以與自己那麼近，尤其經歷去年的反修例運動，「那時覺得自己與死亡擦肩而過。」於是他開始計劃自己的喪禮：「我已經諗好自己個喪禮點搞，已經選好棺材，連哪一間殯儀館的禮堂也決定好了，到時有多少人來、放多少個道壇、門口放甚麼花牌也選好，遺照亦拍了，甚麼都準備好了。」他以輕快的語調說着周詳的計劃，像這喪禮是別人的事似的。

記者：黃桂桂

攝影：洪輝進、張洛晞

編輯：鄒仲安

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