行山路線｜行山初哥輕鬆行橋咀 睇埋青洲燈塔賞地質奇景

西貢橋咀島行山路線，不只可以望山望海，還可以欣賞地質奇觀。整條路線十分輕鬆，只有小量梯級，支路不多，兩個半小時就能輕鬆完成，算是一條容易的郊遊路線，適合行山初哥。加上有兩個美麗的沙灘以及特別的地質奇觀，難怪就算平日也有不少遊人！

由西貢市中心出發，在巴士站旁的碼頭搭船到達廈門灣碼頭，下船後行約兩分鐘便會見到一個超美的沙灘──半月灣！這裏的水質十分清澈。逗留片刻後，我們便會開始上山，上山路段並不難走，都是一些鋪設得很好的梯級，約15分鐘便可以到達山頂的風景位。離開風景位後，便徐徐下山，下山路段會有小量沙石路，建議大家要穿着適合的行山鞋。

下山後，便會到達連島沙洲，潮退時就如摩西分紅海般的地質奇景，穿過連島沙洲更可以一訪青洲燈塔。沿路可能會遇見一些海洋生物，大家記緊眼看手勿動，切勿破壞海洋生態。離開燈塔，我們便可以沿連島沙洲返回橋咀泳灘，或到碼頭搭船返回西貢。

在此再次呼籲大家，儘管這條路線非常輕鬆，亦切勿忽視其危險性，要穿着合適行山裝備，帶備足夠的飲用水，量力而為！

製作：JoyeeWalker

編輯：鄒仲安

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