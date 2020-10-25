暗瘡｜中醫推介暗瘡食療 暗瘡分3類想有效改善注意8大生活習慣

暗瘡月經前後多發 注意飲食阻生暗瘡

暗瘡在中醫稱為粉刺，可擠出白色碎米樣粉汁，如刺般的丘疹。粉刺多發於顏面、胸、背部，青春期、月經前後多見，是一種毛囊、皮脂腺的炎症，較嚴重的稱為痤瘡。中醫認為體質偏熱、外受風熱、飲食腸胃積熱，這些火熱之邪灼煉津液成痰、燒傷血絡成瘀，加上脾虛濕濁停留等病因病機，導致濕熱痰瘀上蒸臉部或胸背所致。

中醫在治療暗瘡會先分辨病人所屬的類型，最常見的有肺經風熱型、腸胃積熱型、痰濕阻絡型三種，各有以下的特徵：

1. 肺經風熱型

疹色較紅，疼痛明顯，部份痕癢，可伴有鼻水、咳嗽、口渴等病徵。

2. 腸胃積熱型

臉部皮膚油膩，皮疹紅腫，有膿疱，多伴口氣、便秘。

3. 痰濕阻絡型

疹色暗紅，有膿腫、囊腫，纏綿難癒，伴隨胃口不佳，胸悶腹脹等。

中醫在治療暗瘡時會再加上四診辨證，根據以上不同證型分別治以疏風清肺、清熱消積、祛濕化痰。常用中藥有清肺熱的枇杷葉、桑白皮，清胃熱的石膏、黃連，化痰祛濕的半夏、薏苡仁等。女性經期間因雌激素下降，雄激素比例上變大而影響皮脂分泌的情況，會多加入仿雌激素作用的中藥如香附、益母草等。但原來治療暗瘡除藥物外，還依靠持之以恒的生活習慣和留心生活細節，最好要做到以下8點：

1. 避免汗水

汗水中的物質如尿素、鹽份等會積聚於毛囊，阻塞毛孔，因此出汗後盡快將汗水抺乾，可以減輕粉刺惡化。

2. 不要化妝

與汗水同一道理，不同的化妝品直接堵塞毛孔，加速粉刺形成。

3. 小心飲食

辛辣煎炸食物易化火生熱，造就粉刺機理的形成，冷飲凍食使脾虛濕困是促使暗瘡的病機形成。

4. 做好防曬

中醫理論中，曬太陽吸收陽氣應對身體好的，但發炎後的皮膚如受到紫外線刺激，容易產生色素沉着。

5. 不要擠壓

擠壓患處，易使炎症細菌擴散，加重病情，自眉心至嘴角兩側附近稱為危險三角，這附近的靜脈沒有靜脈瓣，血管受擠壓或阻塞時細菌有機會隨血液逆流腦部造成危險。

6.減低壓力

壓力過大，影響內分泌系統，有機會使皮膚油脂分泌增加，阻塞毛孔。在中醫角度為情志不暢，肝鬱氣滯，鬱而化火，外犯於皮膚。

7. 正確潔面

清水洗面，毛巾溫和抹乾，無出汗時一日三次，避免使用成份太複雜的潔面產品和反覆大力擦面，對皮膚造成不必要的刺激。

8. 保持大便暢通

六腑「以通為用，瀉而不藏」，保持腸道和消化道通暢，濕熱毒邪不致停滯積聚，粉刺病機難以形成。

以下介紹枇杷清瘡飲，適合以上提及肺經風熱型及腸胃積熱型暗瘡初起者，建議可連續飲三天。

枇杷葉、桑白皮二藥清瀉肺熱，連翹為瘡家之聖藥，有清毒透瘡的功效，炙甘草有調和藥性的功效，又可益氣健脾，如想加強清熱解毒之力，可選用生甘草。

撰文：註冊中醫李浩然

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