勇救小貓｜小貓被困急流不斷喵叫求救 三男合力倒吊入水渠拯救

馬來西亞幼貓被困水渠 三男合力成功助貓咪脫險

當香港刮颱風時，各方救援動物組織都會呼籲人們，當見到流浪動物的時候，不妨伸出援手，借地方給牠們暫避，以免牠們因為惡劣天氣而身處險境。最近，在馬來西亞就發生了一宗小貓遇險而獲途人勇救的事件。三位馬來西亞男子Faizal、Amru Akib與Ridzuan正在車庫修車的時候， 突然聽到外面傳來貓叫聲，於是馬上出去查看，發現一隻小貓被困在水渠上的石頭，不能移動，加上連日的暴雨，水流很急，所以他們三人二話不說馬上想方法營救被困的小貓。

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其中一人本來打算用橡皮繩救出貓貓，但是未能成功，而小貓也不斷地發出喵喵聲，表現得非常害怕。在影片中，見到他們再次嘗試，但因為水渠的上方和小貓的距離太遠，用了不同的姿勢都未能接觸到小貓，所以最後他們三人分工合作，決定一人以頭向下的方式抱起小貓，而另外兩人捉着他雙腳，以免他掉下去。 最後，成功救出貓咪，雖然救援行動令他滿身污泥，但是他們都表現得非常開心，可以幫助到貓貓脫離險境，相信小貓都會非常感激三人。

記者：黃允鍶

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