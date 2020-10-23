2021月曆｜澳洲消防員爆肌與動物拍攝月曆 義賣籌款枕頭套火速售罄（圖輯）

消防員曬肌肉拍Australian Firefighters Calendar 2021年月曆 籌款幫助澳洲大火受影響野生動物

一班澳洲消防員赤裸上身拍攝的月曆「Australian Firefighters Calendar」每年都會引起一陣哄動。來年2021年的版本最近正式上架，有分與狗狗、貓貓或野生動物合照的不同版本，同系列發佈的枕頭套更已極速售罄。別以為一班型英帥的肌肉美男子是賣弄性感，如此大方拍照，其實是為了義賣籌款，背後意義非凡。

這個月曆系列由1993年開始，來年已經是第28年推出。多年來，一班猛男豁出去拍照的目的都是為了幫助有需要的慈善團體籌款，月曆所得的收益會撥捐指定團體，自推出以來，已經籌募得超過300萬美元。今年因應澳洲大火的災情，他們的籌款目標是興建野生動物醫院。

2021年的月曆有6個不同主題的版本，包括三款與不同動物的合照、經典火場救火造型，以及純動物寫真的「健康」可愛版本。除此以外亦有製作4款枕頭套、1款筆記本及1套紀念卡片。每本月曆售20澳元（約港幣$111），枕頭套每個10.91澳元（約港幣$61），另加運費可以郵寄至香港。據官網消息，4款枕頭套已火速售罄，月曆則依然有貨。想擁有愛護動物的善心肌肉美男照，或幫助動物的朋友，不妨到他們的官網看看。

資料來源：Australian Firefighters Calendar

記者：李珮禎

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