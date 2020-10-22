上水｜水貨街減租 90後街頭開文青店教陶瓷 街尾老店寧劏一半舖位不結業：上水像病人，光復後要復興

上水人對「水貨街」琅琅上口，大概已忘記它真實的名字──新康街。石湖墟六十年代發生兩場大火後，街道都以新字起頭，意味去舊立新，新康街也有健康成功之意。武肺暫時把水貨客趕離北區，大家終於能重返行人路，這條貫穿石湖墟的主要街道也悄悄起了變化。街頭有受惠於減租的90後陶瓷家，開店圓夢；街尾有60多年老店寧願縮小舖面，也不願拉閘結業，他們記憶中的石湖墟是如何？

新康街街尾轉角位置，有個醒目的大紅招牌寫「豐記隆」，每次經過，和藹可親又健談的老闆娘梁太和兒子梁懋森都會跟街坊打招呼，還有掛着大叮噹的薑黃色貓咪四處張望。已經開業超過半世紀的豐記隆，是石湖墟有名的床上用品店。

舖位由十年前月租幾千元加至現時40,000元，因為難以負擔，梁太索性將一半舖位租給別人做找換店，疫情下業主「良心價」減了幾千元，母子表示依然難應付。原本百多呎空間頓然縮至不足80呎的斗室，兩旁放滿貨物後，舖面就只剩下走廊般闊的空間。為節省空間方便取貨，昔日飾櫃上的玻璃也拆去，小店依然賣竹枕、油甘子枕頭、草蓆、繡花枕頭袋等，如今買少見少的人手刺繡枱裙也找得到。

水貨客充斥 消費模式大陸化

豐記隆由梁太老爺的地攤檔做起，由賣膠布到賣棉胎、珠被、蚊帳、床褥等床鋪物品。「七十年代改革開放，四周都沒田地、沒樓宇，剛發展時人們要建新房子，當然是買床品、基本家品等，所以當時擺地攤賣家品一定有需求。」梁先生說起爺爺一代的往事，新康街街尾轉入去的巡撫街，以前四周是阡陌田野，遍地稻穀，附近有座巡撫廟，廟前有空地，容易聚集人群買賣貨物，做小生意，熱鬧非常，「當年爺爺就在附近擺攤，所以豐記隆這位置很有紀念價值。」

根據清朝嘉慶年間重修的《新安縣誌》記載，清末時已有元朗舊墟、上水石湖墟、聯和墟、大埔舊墟等新界古老墟市，三十年代起，石湖墟正式發展為商業活動中心，改革開放後，石湖墟亦越來越蓬勃，漸漸由農產品買賣轉為賣生活雜貨。梁太憶述，八十年代的石湖墟更興旺，街兩邊都是店舖，後來有了鐵路和公路，圍村人會坐草籠車出來趁墟，「我們店前就是車站，所以人來人往好熱鬧。以前門口很多大牌檔，我們裏面賣用的，小販就賣吃的，沒生意時就聊天，最開心是那些時候。」

梁先生說上水內地人口增加，消費模式也變得大陸化，如果要做大陸人生意，就得從國內取貨，但他們堅持用香港的批發商。大陸人需求少，每天想買的款式五花八門，令人無所適從。內地廠商貨物品質不高，卻要求別人一次過取大量貨，「我們常說日本、台灣、外國的貨物價廉物美，普通一家店都可經營五、六十年，百年老店是等閒事，是因為人家不會在地價上做很多工夫，香港卻掉轉，怎想像到今時今日變成這樣？」

要數舊時石湖墟最有人氣的地方，必定是座無虛席的行樂戲院。在新康街居住的秋嫂一家，在墟內經營涼茶店超過半世紀，也經歷過石湖墟最熱鬧的時光。秋嫂年輕時推木頭車在戲院門口開始賣涼茶，清早先在圍村家中煲茶，再用擔挑前後各一桶涼茶運去賣，「嗰時天口熱但沒太多飲品選擇，人人經過飲杯涼茶就去睇電影，一天擔十幾廿桶，賣1毫子杯都有幾千元㗎！」當時女兒在戲院賣戲飛，偶爾溜出去幫手睇檔。

年過80歲的秋嫂瞇着眼憶起往事，仍笑不攏口。年輕時，秋嫂跟丈夫在石湖墟擺攤賣菜做木屐，丈夫患病後，秋嫂跟契媽學煲涼茶。半世紀以來秋嫂只賣祛濕茶、菊花茶和廿四味，如今女兒仍跟着母親當年學師後再自行調配的配方，以心機熬煮。祛濕茶以木棉花、雞蛋花、夏枯草、玉竹等藥材煲成，為了保留風味，秋嫂堅持下山地，毫不介意藥材成本貴，照樣街坊價12元一杯。茶甘香爽甜，靠它養活一家七個孩子。如今張秋記涼茶沒有招牌，只有置放於冰室一角的不銹鋼涼茶車，由兩個女兒玉妹及秀芬一起經營，秋嫂則一張凳仔，一把太陽傘，在街邊跟街坊打牙骹過日辰。

十多年前，石湖墟未有太多藥妝店，街坊鄉里開始買舖位來保值，秋嫂早年曾租下行樂戲院（現在為行樂軒）對面、新康街的一個小舖賣茶，期後被加租逼遷，徬徨之際在旁邊的新祥街發現一家四年來都無人問津的店舖，及時以幾百萬買下，一家幾口合力經營，弟弟做冰室，兩姊妹跟母親在旁邊闢出一個位置繼續賣涼茶。

陶瓷師進駐 「讓上水有不同可能性」

本來住在天水圍的陶瓷師Ceven，一年多前搬入粉嶺圍村，跟朋友、男友合租一個單位，家中同時是創作及教陶瓷的工作室。原本打算租荃灣工廈，但租金高，面積細，放下陶瓷窯和拉坯機，已沒有活動空間。Ceven在新康街看到招租的街招，以約14,000元租下700多呎舖位，在沒落的水貨街中，提早實現開店計劃，「除了教陶瓷，我也想試辦手作市集、電影分享會、寄賣本地藝術家作品等，讓上水有不同可能性，包括各種文藝活動，不只得水貨客。」

這段日子，有人為光復了的上水而興高采烈，然而很多小店明白，一天不改變單一的經濟結構，一天都未到正式的「光復」，「光復完一定要復興，就像一部電腦中毒後把東西鏟除，都要重新建立。」若有所思的梁先生想了這樣的比喻。他眼裏的上水就像個病人，死氣沉沉，苟延殘喘，街上原開價8萬的空舖，劈價一半也無人問津，水貨店消失後重開本地小店，會否捱不了三個月又結業？「等本地人自然回來消費，再等本地店自然地開返，其實是一段很漫長的時間。」

記者：王秋婷

攝影：郭于祺、許先煜

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