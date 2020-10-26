貓毛藏品｜8年貓毛囤積變貓毛磚 外形激似新鮮出爐麵包

貓奴收藏主子貓毛8年毛球重逾80克 網民指貓毛磚似多士

飼養貓咪的網友Nana Chien早年在網上曾分享過自家貓皇的驚人毛球量，大得像一塊小小的磚頭般。當時已引起不少網民熱論。最近Nana Chien再次更新她們家貓咪的囤毛計劃進度，歷時8年，貓咪的毛球堆已大得如新鮮出爐的麵包磚一樣，令一眾貓奴網民十分羨慕。

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這隻毛球量驚人的橘白貓小皇，自小就熱愛梳毛。主人Nana每次替牠理毛後，便會將毛球儲存在盒子內。本來只是一個小習慣，但不知不覺此舉已有8年之久。最近用來儲存小皇貓毛的專屬小盒子，更快要擠不下新毛球了。主人取出多年來的貓毛存貨磅一下，發覺整磚的貓毛已有77克重，加上最近額外新增的毛球「湯圓」，更重80多克。不少網民見到毛球磚的真身，亦大叫好羨慕。紛紛留言：「這個是多士，不是貓毛吧？」、「貓毛磚可以用來起貓屋了」等。

貓咪的毛球對一眾貓奴而言，向來都有無以名狀的治癒感。過往亦有不少主人發揮藝術家精神，將貓毛當成毛線製作可愛的藝術品，甚或至以羊毛氈的製法，以主子的貓毛製作出另一個迷你主子。近年貓咪和狗狗的毛髮更有價有市，早前就有主人專門出售自家狗狗換毛期的狗毛，供手作人購買當作羊毛氈公仔的材料。難怪小皇的貓毛磚一出，就引來一眾貓癡了。

記者：沈敏怡

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