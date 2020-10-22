中醫美容｜唔使去美容院做facial 在家自學護膚美顏穴位按摩 報名參加即送保濕面膜藥粉同護膚湯包

自學美顏穴位技巧及製作保濕面膜 名額有限立即報名

提起美容，可能會先想起打針和開刀等方法，但中醫美容近年漸趨普遍，而且方法多樣，包括：藥膳、推拿按摩及不得不提能瘦面及減少皺紋的美容鍼。但又有沒有想過其實待在家，毋須任何工具，只用一對手也可以達到美容和臉部塑形的效果。

註冊中醫楊澤琪指出，人會隨着習慣或偏好，如睡覺的姿勢，導致臉型不平衡的問題，小顏術就是一個無痛和無侵入性的方法，透過徒手按壓穴位以達到臉部塑型的效果。二十至四十五歲的人士做就最適合，女士可能會擔心經期時按摩會疏通經絡，增加月經量，但其實只按臉部就毋須擔心，楊醫師解釋：「女性可能經期的時候因為大部份血液在子宮的位置，導致臉部血液不足，面色會較蒼白 ，不斷刺激及按壓它 ，反而會有一個正面的效果。」醫師舉例五大美顏穴位，包括顴髎穴、迎香穴、攢竹穴、 印堂穴和頰車穴，能改善面色，減少黑眼圈和皺紋，消除臉部浮腫，達到瘦面的效果。

另外，跟據季節的轉變，中醫會使用不同的藥材製成中藥面膜，用外敷的方法為肌膚保濕。楊醫師指中藥面膜有四大作用 ，包括：消炎、美白去斑、緊緻和保濕，要根據不同季節和體質去選擇合適的面膜，而秋天較常用的有材料有白芨 、白芷 、淮山和白朮，有助美白及緊緻肌膚。

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想知道更多關於美顏穴位按摩及中藥面膜製法，健康蘋台將於10月29日（星期四）晚上舉行【中醫美容護膚工作坊】健康蘋台網上FAN享會，屆時註冊中醫楊澤琪及卓爾中醫綜合治療中心的註冊中醫團隊，會示範改善臉部塑型美容瘦面護膚保濕美白效果的穴位按摩技巧，並會教大家自製中醫面膜及烹調秋天護膚湯水，同時中醫師更會即場解答參加者的網上提問。

【中醫美容護膚工作坊】健康蘋台網上FAN享會

會員專享

日期：2020年10月29日（星期四）

時間：8:30-10:00pm（立即報名）

講者：註冊中醫 楊澤琪及卓爾中醫綜合治療中心的香港註冊中醫團隊

名額：100人

收費：壹會員$250／1位；獨家附送電子教材，內含小顏術及中藥護膚面膜示範教學短片，以及面膜藥粉（可自製2至3片）及湯包材料（2至3人份量）。

報名或查詢，請電郵至 events@nextdigital.com.hk

內容：

⦁ 示範烹調秋冬護膚湯水

⦁ 中藥護膚面膜示範教學

⦁ 小顏術美容穴位示範教學

⦁ 網上問答

【參加辦法】：點擊下方或內文連結

*查詢詳情可在辦公時間致電 2990-7469 ，或電郵至 events@nextdigital.com.hk 。

記者：馮思穎

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