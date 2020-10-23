日本新酒店｜京都最新綜合酒店 集合錢湯書店酒廠 房間體現職人手藝

現今酒店，已不滿足「hotel」這詞，要加入不同元素作招徠。京都這間新開的綜合酒店，自稱「potel」，這以「port（港口）」跟「hotel」湊成的新字，寓意提供大家交流的玄關，於酒店大樓加入書店、桌遊室、音樂房、錢湯等等共享空間，鼓勵大家走出房間。

主棟2至3樓「Book」由市內個性書店「誠光社」經營，由有「侍書師」之稱的書店店長堀部篤史選書，書類選擇多；3樓「Game」找來市內桌上遊製作公司TANSAN提供多款遊戲，齊齊放下手機，圍桌體驗不同的遊戲情景；4樓「Music」牆壁排滿bud music挑戰的黑膠唱片，放在唱盤上，休閒地挨着豆袋享受音樂；5樓「Moku」就以木作主題的空間，大大張乒乓球桌外，還有木製的小玩具。

別棟就取「橫丁」概念，身處酒店內，依然有逛街感覺；注目點是「錢湯」，充滿昭和風的鞋箱、暖簾、浴場，配上錢湯繪師的鴨川壁畫，十足懷舊味；泡完湯，走到對面的梅小路醗酵所，看着平日閒人免進的麴室，歎杯酒；還有不時舉辦放映會、展覽的空間等等，令人忘記是來住酒店的。

京都Umekoji Potel KYOTO的144 間酒店房中，特別有4間「aeru room」京都職人手藝概念房，丹後絹織品的一間，除布料的選擇，更把職人的工具作裝飾；「箔貼」就貼上銀箔後，加硫黃煙或燒灼的化學作用添色，令屏風、牆飾都充滿和風現化感；而著名的北山杉既做床柱，更織布成床簾，令房間具古代氣氛；最後一間就用了4種不同京竹，配合燈光，成房間庭園，每一間房都在帶領住客認識京都文化。

Umekoji Potel KYOTO

地址：15 Kankijicho, Shimogyo Ward, Kyoto, 600-8835日本

網址： https://www.potel.jp/kyoto/

撰文：鄭智敏

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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