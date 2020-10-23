你的優惠︱66折！Burberry限量沐浴香皂 9折！健身阻力圈

今個星期的10月優惠，一樣令人花多眼亂由Burberry限量沐浴香皂、VIVIESTA SPORT的健身阻力圈、回彈式健腹輪、新潟產越之光米、《壹週刊》性感女星典藏集、Daniel Wellington腕錶、寵味藥膳養生盒等等，這星期的10月優惠依然精采不斷！

你的優惠︱10月優惠精選 (2020年10月26日至11月1日）。

Burberry限量版香水味沐浴香皂100g（3件）

原價$328，優惠價$218（66折）。「一按即買」

Burberry限量版香水味沐浴香皂，內含天堂般的蜂蜜色沐浴皂三重奏，一套三件。採用杏仁油配方，溫和清潔和滋潤皮膚，再加上注入My Burberry的天堂香氣，自然使身體皮膚柔軟，光滑和清新動人。

VIVIESTA SPORT - 全身訓練健身阻力圈（藍色）

原價$99，優惠價$89（9折）。「一按即買」

阻力帶（Resistance Band）的用處極多，例如坐姿划船、站姿划船、肩膊側平舉等，無論是胸肌、三頭肌、背肌、核心肌群等，都能夠一一鍛煉，而且容易收納，又可以隨身攜帶。

除了以上的精選優惠外，今期推介更有以下一系列着數，絕對值得大家留意！

VIVIESTA SPORT - 自動回彈式健腹輪

原價$119，優惠價$107。「一按即買」

使用健腹輪進行訓練，在於集中核心肌群收緊，腹肌需要與其他肌群合作來穩定身體，保持脊椎中立。因此除腹部外，更可達到鍛煉肩部、大小腿、腰臀部，還有手臂等身體各部位贅肉等的全身鍛煉。

純米工房新潟產越之光米2公斤（2包）送瑞茲米糠油500毫升（2支）

原價$322，優惠價$278。「一按即買」

現時日本佔有率最大的，是以新潟縣為主要生產縣的「越光米」（こしひかり），超過了日本大米總產量的百分之三十。它的特質是味道香甜，粘性十足。用於製作白米飯、壽司或飯糰亦同樣合適。

「罩」住您香港兒童口罩 Level 3 （兩盒）（本地製造）

原價$250，優惠價$200。「一按即買」

本土製造「罩」住您兒童口罩受ASTM F2100-19標準認可Level 3。香港廠房自家製造。所得收益扣除成本後作地區慈善用途。細菌過濾效率（BFE） ≥ 99%；病毒過濾效率（VFE） ≥ 99%；粒子過濾效率（PFE） ≥ 99%。每盒30個。

Daniel Wellington Classic St Mawes 40mm 銀色錶殼（型號：DW00100021）

原價$1750，優惠價$680。「一按即買」

St Mawes是一款可以與您的手腕完美結合的超薄錶款。完美無瑕的圓形簡約錶盤、經典皮帶與優雅錶殼，宣告完美工藝不是只有可能，而是事實。超薄（6公釐） 的Daniel Wellington錶適合在各種場合佩戴。不論是出席正式場合、打網球賽或是在鄉村俱樂部享受陽光，Daniel Wellington都是您可隨時佩戴的精美配件。不僅如此，它可更換的錶帶可讓您在一星期中的每一天都能擁有無比獨特的腕錶。

寵味藥膳養生盒

蔬果原肉片（雞牛豬魚） + 蔬果牛肉餅+蔬果羊肉餅+牛奶條+精氣神脆棒

原價$175，優惠價$145。「一按即買」

一盒藥膳蔬果養生盒已經可嘗試各種不同款式，每包細細份量，方便食用，每包款式及口味不同，一次過滿足不同營養需要。以新鮮天然原肉食材並加入多種不同的超級蔬果，內含不同營養素，有助增強健康。精‧氣‧神系列採用多種藥膳食材，製成三款以保健養生為主題的藥膳零食，達至「醫食同源」在日常零食就能獲得健康的概念。

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