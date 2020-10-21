哥基｜性感屁屁短腳狗原是有尾牧牛犬 盤點三大常見病：癡肥、皮膚病、關節炎　

哥基分兩種原用作牧牛 主人要留意狗狗肥胖、椎間盤突出、皮膚病等健康問題

腳仔短短、身長長、樣子可愛，是很多人心目中理想的寵物，牠是哥基！哥基是常叫的稱呼，但其實完整名字是威爾斯哥基 (Welsh Corgi)。哥基(Corgi)在威爾斯語裏是「侏儒狗」的意思。註冊獸醫高寧霞指，哥基早於12世紀就已經出現，當初的作用是協助畜牧者管理牛群，哥基會透過吠叫聲和咬牛隻的腳，去控制牛群的位置。到18世紀後期，因為出現混種，威爾斯哥基又再細分為潘布魯克威爾斯哥基犬 (Pembroke Welsh Corgi) 和卡迪根威爾斯哥基犬 (Cardigan Welsh Corgi)。而現時在香港，比較常見的是潘布魯克威爾斯哥基犬。

哥基的尾巴之迷？

寵物主人Marie和Daniel養了一隻潘布魯克威爾斯哥基犬，叫王國基。牠與一般哥基的不同之處，是在於牠有尾巴。Daniel分享，很多人在網上看到的哥基都是沒有尾巴的，當見到他們養的哥基有尾巴，便問這到底是否哥基？註冊獸醫高寧霞分享，這品種原先是擁有尾巴的，但因被用作牧牛時，為了避免被牛隻踏到，所以很多畜牧者都將其尾巴剪短。後來，因為英女皇飼養哥基，大家留意到這些哥基都沒有尾巴，令大家覺得這是一個潮流，漸漸很多人都養一些沒有尾巴的哥基。而現時，因為外觀原因而剪尾在很多國家已經不容許，大部份的歐盟國家、澳洲、紐西蘭和加拿大某些省份都不可以剪尾。

哥基貪吃肥胖易患上脊椎問題

Marie分享，她的哥基十分貪吃，所以經常要控制體重。獸醫指，很多寵物主人都認為哥基可愛，所以經常都餵零食，導致哥基容易肥胖。因為哥基身長腿短，比較難承受肥胖的身軀，肥胖更除了會引發關節炎，更容易有糖尿病、心臟病等等的問題，所以建議主人要注意牠們的體重。在遺傳病方面，主要以脊椎問題為主，常見有椎間盤突出。若然留意到狗隻忽然無法走路，後肢無力，這些都是椎間盤突出初期的特徵。除此之外，哥基亦容易患上皮膚病如金錢癬。另外，主人亦須要特別注意行為問題。由於哥基原先被用作牧牛，如果沒有合適訓練，會傾向出現一些行為問題，例如會咬東西、大叫等，而香港就有很多哥基因為這個問題而被棄養。

記者：盧子豐

導演：袁克華

攝影：區曦文、袁克華

剪接：陳子晴

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