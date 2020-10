Community劇評｜Netflix滄海遺珠處境喜劇《廢柴聯盟》爆笑惡搞暗藏人生哲理——阿蘭

Community 廢柴聯盟非一般的老友記

人生有班廢柴朋友的確好極!早前Netflix不斷彈出一套叫《廢柴聯盟》(Community)的美國處境喜劇的宣傳,大綱「卡士」不算吸引,不過仔細看原來是《瑞克和莫蒂》(Rick and Morty)製作人Dan Harmon前作,我立即喪煲S1,果然沒有失望,是一部滄海遺珠。

2005年開播的《廢柴聯盟》(下稱《廢柴》)圍繞一所叫Greendale的社區大學(Community College是美國高等教育機構,類似香港的副學士)裏一個西班牙文溫書小組的七個騎呢蘇「魯蛇」(loser):因僞造大學文憑被吊銷律師執照,看似玩世不恭但心靈脆弱的Jeff;常站在道德高地批判世人但其身不正的社會正義戰士金髮女郎Britta;因讀書啪藥啪到入戒毒所而沒考進大學的19歲猶太女學霸Annie;曾是高中欖球明星運動員,典型四肢發達頭腦簡單的黑人Troy;熱衷影視文化,懷疑患有亞氏保加症的巴基斯坦裔波蘭男Abed;與丈夫離異獨自養兒,是虔誠基督徒但常講是講非的黑人Shirley;以及離婚七次,政治絕不正確的退休富豪老頭Pierce,加上精神異常的西班牙語老師senor Chang和熱愛變裝的同性戀Dean等配角,湊成一部怪咖劇集。

乍看之下,《廢柴》與如《老友記》等一般sit-com無異,不都是一群背景性格迂迴的罐頭角色,慢慢變成朋友戀人,擦出爆笑溫馨火花的情節,不過事實非也。如果《老友記》是服務大眾市場的feel-good美版《愛回家》,那《廢柴聯盟》就是專門惡搞影視老梗套路、諷刺批判社會文化現象,同時探討人生哲學的後現代小眾作品。要理解《廢柴聯盟》的天才之處,必須由角色Abed出發。

自稱「由電視養大的」Abed不善社交帶點自閉,但觀察力強敏感機智。讀電影的他成鬼日在旁將劇情與流行影視比較,像DVD導演聲軌般對其餘六人的角色動機和劇情發展作分析評論,甚至將眾人生活拍下剪成自家的「cool ABED films」,識笑真係會爆笑。在S1E1 Abed將溫書小組形容成《早餐俱樂部》,編劇安排Britta說了句「你要分清楚電影與現實啊親」來幽了自己的默。這種模糊現實虛構,打破第四面墻,自我引用的手法是《廢柴》的獨家特色。

建立好角色關係後,劇情越變誇張,正式開啟惡搞宇宙,盡玩genre老梗。例如E21《Contemporary American Poultry》借用《盜亦有道》和《教父》的拍攝風格劇情,透過眾人爭奪食堂炸雞説了個黑幫故事;E23《Modern Warfare》就用校園漆彈大戰惡搞《虎膽龍威》、《傷面人》等動作片,盡顯超認真咁做無聊嘢的無厘頭本色。胡鬧之外,劇集其實充滿哲理智慧。如E8的《Home Economics》透過Jeff被趕出住所變得潦倒,探討人生追求何爲的存在主義,而E19《Beginner Pottery》探討原生家庭與人格發展,叮一聲讓人開竅。

《廢柴》另一正點是,角色的人格缺陷明顯到你幾乎可以缺點來定義這些「廢柴」。Pierce毫不避嫌的性別種族歧視、Jeff自戀並愛操控他人、Britta虛偽的雙重標準,與Annie的歇斯底里爆發等,盡顯人性懦弱偏執,自私使壞的部份。劇集不會直接批判價值觀的對錯,而是直視人與人之間必定存在的衝突矛盾,然後以人物性格和關係發展,老套說就是以愛化解紛爭,求同存異。套用劇中一句對白:I think not being racist is the new racism,《廢柴》正視人性醜惡,再動之以情,說之以理感化世人,比起流行當代的政治正確、動輒批鬥形成兩極和鼓勵欺凌的取消文化來得高招。這套劇早於九年前已能洞悉世情,讓人佩服。

不過我最喜歡還是《廢柴》那看似無聊其實富哲學性的處世之道:以無厘頭自嘲態度應對荒謬人生,可能是生活的最好解藥。仲要搵到班唔介意同你一齊戇居發癲一齊笑的豬朋狗友,組成像家人般的community,生活無論如何難頂都富有意義。

撰文:阿蘭

-----------------------------

