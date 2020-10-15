真無線耳機｜Momentum True Wireless 2全方位完勝$89大陸品牌 耳機專家：睇功能重要過音質

大陸真無線耳機高性價比；Sennheiser真無線耳機有主動降噪、功能齊全音色出眾。專家教路如何選擇真無線耳機

今次我們要講平貴的是真無線耳機（True Wireless Earbuds，簡稱TWE）。市面上有大量不同款的TWE，平價的大陸耳機不用一百元就買到，貴價的如Sennheiser Momentum True Wireless 2則要二千多元，到底有何分別呢？

二千多元頂級TWE功能齊全

德國音響名牌Sennheiser推出的真無線耳機Momentum True Wireless 2，採用7mm動圈單元，有廣闊的頻率響應（5Hz至21,000Hz）；有主動降噪ANC功能，亦有外部感知功能，可聽到周圍環境聲；左右耳機均有觸控介面操作；以專用App自訂觸控操作的功能，App亦可調校EQ（Equalizer等化器）。充電盒採用精美布料包裹，手感與觀感都予人高級的感覺，USB Type-C充電，耳機電量可連續播放7小時音樂，配合充電盒可播放28小時之久。編解碼格式包括aptX、SBC和AAC，iPhone和Android都可使用，並有IP4X生活防水功能，可謂功能相當全面的TWE。

售價：$2,399（各大電器及耳機店有售）

大陸真無線耳機終極平價可對專用App

大陸音響品牌QCY有10年歷史，其真無線耳機T1C內置6mm動圈單元，左右耳機為按鍵操作，可透過QCY App自訂按鍵操作及調校EQ。耳機電量可連續播放4小時音樂，配合充電盒可播放20小時（USB micro充電）；不過充電盒是無蓋設計，還好磁吸夠力，大力搖晃也未致於會掉出。編解碼格式包括SBC和AAC，支援iPhone和Android。

售價：$89（深水埗特賣場）

50後與00後均讚貴價TWE

兩款TWE音色分別頗明顯，一般人都能分辨出來，我們這次就找來一位50後的男士和一位00後的少女來測試。他們都不約而同地認為Sennheiser Momentum True Wireless 2的音色比較好，並且都表示降噪效果明顯，聽不到周圍環境聲。而平價的QCY T1C，他們都認為聲音不夠清脆，並欠缺低音，節奏動感不足。不過，兩人都認為T1C至少賣$300至$400，當知道只售$89時均表驚訝。

耳機專家讚T1C性價比高但與貴價耳機有極大距離

耳機狂人Mak Cato試聽過兩款耳機後，認為QCY T1C真的有着超越價位的音質，「T1C完整度頗高，你不會在聽歌時聽少了某部份，平衡度亦不俗；而且有App可調校EQ，簡單測試調校過EQ，感覺亦能從聲音反映出EQ效果。唯一討厭是App在首次使用時要登記，這是最令人不安的之處。令一不討好之處是充電盒沒有蓋，可直接倒出來或有東西刮花耳機，完全沒有保護。然而這個耳機不用一百元，這個售價我覺得很有殺傷力。」至於Momentum True Wireless 2，Cato本身亦有這款TWE，對其功能與音質都十分了解，「平價的T1C表現頗好，但若真的與另一耳機比較的時候，確實有明顯分別。T1C的所有聲音都很緊貼，混在一起般；而Momentum True Wireless 2則可以明確聽到人聲在中間，樂器則分配在不同的位置，而且闊度有明顯差距，感覺T1C的聲音都是在眼前這個位置，而Momentum True Wireless 2則寬闊很多，整個闊度與結構都更大，有更明確定位；還有所有低音的細節和樂器的細節都明顯有分別，這顯而易見是平與貴的分別。還有，一個有降噪，另一個沒有降噪；我坐在冷氣機下，有降噪功能的立即能消掉冷氣聲，這個也有明顯的分別。」至於通話方面，記者亦實試過通話，Momentum True Wireless 2即使在戶外有風的環境下，收音仍然清晰；但T1C則被風聲與環境聲淹沒了人聲，通話質素強差人意。

如何選擇真無線耳機

一分錢一分貨，兩款TWE在價錢與音質上都有明顯差距，你會選擇平還是貴的一款呢？不如看看耳機狂人Cato如何選擇真無線耳機TWE。「最基本要由電話系統開始，假如你是用Apple iPhone或其他Apple裝置，基本上除了AAC編碼的TWE就沒有其他選擇；用Android裝置則問題較少，基本上aptX、LDAC、AAC等編都會有。之後就要考慮是否有降噪功能、要不要防水和特別功能， 還要考慮是否有App作不同的操作，再之後才是聽歌的音質與通話質素。其實現在選擇真無線耳機，除了考慮音質外，還要看其功能是否符合自己日常所需。」那麼大家又會怎麼選擇TWE呢？

記者：馬子聰

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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