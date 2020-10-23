上水｜90後租上水圍千呎村屋樓上生活樓下開cafe 幫街坊創業賣番梘陶瓷：這裏就像社區中心

世道紛亂，好好過活，成為大家這一年的集體命題。三個大男孩從城市遷入上水圍村，租了一間普通村屋，上居下舖一起生活、養貓、經營共享空間，並把它命名為「ATMA」，有呼吸、靈魂之意。這塊淨土也連結了村民，過節辦聚餐，幫街坊創業搞寄賣，關係像家人般親密。村中人都說，ATMA就是有種魔力，叫人流連忘返。

ATMA很隱世，不刻意走進圍村，是不會知道這店的。但如果你路經文閣樓46號，定會好奇駐足看看這別樹一格的村屋。它是幅凌亂而恬靜的構圖：這邊一個廟宇用的功德箱，上掛「清雲門」牌匾；那邊放滿多肉植物，遠處還有巨型高達。戶外空間放了大小桌椅，每個角落以盆栽點綴，明明風格不相近，加起卻感和諧，雲淡風輕，就像店中幾位男孩。

ATMA誕生於去年3月，三位主理人來自不同背景，有不同職業。Kyle Wong是位咖啡師，Joe Yip是YouTuber及兼職節目主持，廖康兆是位風水師。問他們ATMA其實是個甚麼地方，他們沉思良久，說很難定義，「我們以賣共享空間為主，也會以體驗模式推廣北區咖啡文化。」ATMA出現不久，就聚集了一批街坊鄰里，在店中學手沖咖啡。彼此熟絡後，發現原來圍村高手如雲，這個識瑜伽，那位懂陶瓷，Joe提議不如在ATMA舉辦不同工作坊，讓大家互相學習。冥想、瑜伽、陶瓷、手沖咖啡等，只要是說得出，都能在這裏出現。

「這祖屋本身是爺爺嫲嫲住的，二人去世後，房子丟空了。我想保留房子的記憶。」2018年，康兆跟親戚租下這村屋三樓一個房間自住，某次同學聚會中重遇小學同學Kyle，聊起圍村生活，大家忽發奇想，不如搬進去開展大計，最後以八千多元租下地面丟空多年的空間，但房子一開始卻形如廢墟。

落手落腳改建 工作坊賺珍貴友誼

「我們決定親力親為改變這裏，一來沒錢，二來親手做有成就感。最大工程是重新鋪過屋外地面，沒有經驗的康兆要用電鑽鑿起地磚，他做到哭了。」慶幸當時有位懂室內設計的朋友協助，髹油、鑽地、鋪電線，在村口撿了些二手家具翻新再用。二、三樓是生活空間，平日二樓用來舉辦工作坊，天台則是個待改造的空間，武肺期間Joe在這裏自學製作多肉植物，作品放在店中及Instagram上賣，之後會開工作坊，將手藝分享出去。

「很多人都不喜歡北區，上水人覺得有個這樣的地方很好，終於有空間給他們休息，不只得水貨客。我們一直很低調，但也慢慢經營到區內客。」Joe說村民都很親切，一發現有甚麼寶物，不管是否適用，也先問ATMA。店外的巨型高達、廚房的焗爐、桌椅家具不少都是街坊送贈，甚至有人從流水響拿回一桶山泉水，說要給他們沖山水咖啡。

除了連結區內居民，三位男孩甚至協助鄰里創業。ATMA常客Tiffany，正職是位陪月員，在三位年輕人鼓勵下，去年成立了番梘品牌「同皂仁」，放在店中售賣。Tiffany不擅長用電腦，三人教她行銷，為她在社交平台出post，更一起設計肥皂包裝。「我在他們身上找到已遺失的活力，我52歲了，一直覺得自己只是個師奶仔，沒想過可擁有自己品牌。」

去年搬到圍村生活的90後陶瓷老師Ceven，去年開創品牌凡．物。因為喜歡精品咖啡，她亦由常客變成ATMA的兼職咖啡師，「我常拿陶瓷作品給Kyle看，他讚賞我，我就會飄飄然。」Kyle向Ceven訂了些餐具器皿，放在店中用，更留了空間寄賣Ceven的作品。

入不敷支不放棄 人情味帶來滿足

這一年，苦無出路的香港人，常談到絕境，ATMA亦然。「經營這地方非常吃力。因為真的入不敷支，我們得靠正職才能維持。」三人投資超過50萬，包括損耗、裝修、買器材等，後來發現不同活動帶來的快樂，是沒法以金錢計算的。「外面的租金，跟自己得到的東西不成正比，在這裏卻令我很滿足，金錢已不是最大誘因。」

最大誘因，或者來自真實的人情味和生活質感。Kyle曾是位graphic designer，因為工作上的掣肘及人事問題，24歲時他毅然去了澳洲工作假期。「在那邊當咖啡師有張長吧枱，你經常對着不同客人，都是很真實的客人。」Kyle離開澳洲時，有熟客人前來道別，擁抱，他當時哭了，這些人與人之間的關係深深觸動他，「回港後我刻意找了間能跟客人這樣接觸的咖啡店，重新再來過，當時薪金只有$9,500。」10個月後，Kyle拿出積蓄跟友人合夥，在長沙灣開咖啡店，「但當成為老闆後，你不得不理會租金和經營成本，但這不是我想要的。」

再次對生命充滿疑問的Kyle，重遇當時也在不斷探索生活可能性的康兆，二人一拍即合。「讀書時，我媽媽患上抑鬱症，經常跟我說想自殺，所以我去研究術數、風水，看看能算出甚麼。到底生命是甚麼，我在一直探索。」康兆開始接觸心靈治療的工作，二人連同打算想搬出來住的Joe，開展簡單慢活，兩袖清風的生活。

搬進圍村前三人也擔心如何跟村民打交道，因此Joe開了"Atma Channel"，一開始拍了條影片，帶隊從ATMA出發，騎單車在村裏面派發手沖咖啡，那次經驗發現村民其實都很簡單親切。因為對鄉村不熟悉，三人搬進去後，更有衝動了解身邊環境，發現上水圍歷史文化豐富得很，小小一條村內就有歷史悠長的祠堂、私塾，圍內村更是條有護牆和護城河的村落，明末清初至今養活了20多代人，見證300多年歷史。

或許有人會說大好青年，韜光養晦，隱於城市外，不可惜嗎？三人如是說：「人去到絕境，就會有新的可能性和生態，絕處逢生，生活從來不只一個答案。」

記者：王秋婷

攝影：郭于祺、許先煜、伍慶泉

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