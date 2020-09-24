減肥｜蝦頭三個月激減35磅 減肥秘訣大公開 血型飲食法係其一 44歲由零開始做打女：有肉地無阻挑戰自己

蝦頭的減肥秘訣，包括血型飲食法、8:16間歇斷食法、飲夠水、做運動！

五年前，楊詩敏曾在三個月內激減35磅，由153磅「蝦頭」變身118磅「蝦條」，成為一時熱話。五年後，44歲的她再度挑戰自己，由零開始學做打女，側手翻、前滾翻、魚躍翻，有板有眼。「擔心自己年紀大、骨頭硬做不來？從來沒有。」減肥或運動，她的翻滾人生，不設限。

蝦頭明年將會和本地現代舞團TS Crew合作，將翻滾、武術、舞蹈元素融入舞台劇表演。本可安分做個演員，但她不甘示弱，主動提出學打翻。「小時候看楊盼盼、楊紫瓊演出，覺得同姓楊的我也會做打女，哈哈。」長大後成了家喻戶曉的笑匠，她沒忘掉失初心，接下來半年密集訓練，「希望可以打到空翻！」年紀和體態，看似難以克服，她卻說：「洪金寶大哥都可以翻得很厲害！」初學魚躍前滾翻一直無法直立，教她不放棄的，是組員的五歲小朋友：「你的問題是你驚！跳之前將手擺在胸前，告訴自己：你做到的，就去吧！」蝦頭既驚喜又湧動：「年紀真的不是問題。」

蝦頭分享控制體重心得，原來她一直遵循血型飲食法。「早幾年減肥代言後，我花了很多功夫瞭解自己身體。從書裏讀到，血液負責運送營養至全身部位，選擇和血型相稱的食物，有助促進新陳代謝，相反會阻隔身體吸收最好的營養。」她是B型血，不適合吃家禽類，玉米、芝麻和藜麥。雞胸和藜麥都是「傳統」的減肥聖品，原本無雞不歡的她，憶訴第一次戒雞便輕了8磅，現時連吃豬、牛、羊也不吃。「打邊爐不吃粟米，可以吃芋絲，偶爾破戒一次兩次無所謂，一邊慢慢戒一邊發掘，其實我還有很多選擇，例如海鮮、奶類。」

以往由於工作壓力，蝦頭不是過份節食捱餓，就是暴食薯片、朱古力來放鬆心情。心靈大受折磨，也有荷爾蒙失調、月經不準的問題。現在懂得選擇合適食物飽住瘦，同時改變進食習慣，「飯前先吃水果，然後吃蔬菜、蛋白質、最後才吃五穀類，減慢醣份吸收，飽腹感也更持久。」她戒掉消夜、大魚大肉等壞習慣，「但沒必要每餐都拿本簿記錄卡路里。」近期，她還嘗試8:16間歇斷食法，裝App提醒自己定時飲水，一個月内輕了5磅，皮膚也更加緊緻。

五年前努力瘦到人生最巔峯，蝦頭說意見好參差。「有人說胖一點更漂亮、瘦了感覺很兇，我意識到沒有必要追求別人標準。」她做過DNA測試；骨感美，也從不是她的家族特質，「如果每個人都一式一樣，長腿、大胸、纖腰⋯⋯沒有人會記得我。就算有點肉地，也能健康、開心。」

蝦頭現在約130磅，笑言對娛樂圈女星來説應判死罪，「但有沒有建立肌肉、燃燒脂肪，我很清楚，我的目標是訓練全身不同肌肉，支撐我做難度更高的動作。」打翻時更輕盈、更高、更靚，還須要在意減掉多少磅嗎？

記者：馮穎思

攝影：伍永健、伍慶泉

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