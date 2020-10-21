Nissan新款Juke｜26萬日產城市SUV縮偈震過貓王 瀟灑Coupe造型配備內櫳夠玩味

英國製造小型SUV 1公升Turbo「地板油」的快感

日產Juke向來是一部讓人又愛又恨的怪車，想不到在這個萬事以錢為先的時代，主打偏鋒路線的Juke居然也能發展出第二代。而新一代Juke日前終於來到香港了，且看新車除了「樣貌出眾」之外，還有甚麼過人之處。

由於廠方意識到市場對第一代Juke的外形評價是太過偏鋒，所以日產決定把Juke設計得更順眼，讓大眾更加容易接受這部小型SUV。要讓Juke變得更順眼，首先便是把原先的朝天眼去除，取而代之便是一對眉燈及一對炯炯有神的大圓燈，雖然看起來依然有點另類，不過最少也不會像上一代被視為「醜樣一族」。至於上一代車尾那對仿370Z的尾燈亦轉趨平淡，變成類似新Micra的橫燈。

新車除了在外形洗心革命希望大眾接受之外，在尺寸上也有發育，須知道新Juke與同集團的雷諾Clio一起共用CMF-B底盤，因此車身長度和闊度分別錄得75毫米和35毫米的增幅，而軸距亦錄得106毫米的增長，這些增長對於後座乘客來說絕對是好消息。事實上新Juke的後座終於不再像以往那麼狹窄。動力方面，新Juke的動力選擇比起上一代就顯得有點孤寡，事關不論是來港或是海外版都好，也是獨沽一味採用一副1公升直三Turbo引擎，最大馬力為117匹，峯值扭力為180Nm（Overboost模式有200Nm）。儘管轉用了直三引擎，動力在香港環境使用仍然相當充沛，再加上引擎動力本身不算大，變相可以常常享受「地板油」的快感又毌須擔心超速的問題。不過礙於直三引擎先天設計，在怠速的時候明顯能夠感受到引擎的抖動，這一點正是不少工程師選用三缸引擎時要面對的技術難題。

值得慶幸的是，由於Juke是跟雷諾Clio有着血脈上的關係，因此在波箱配搭方面，新車是採用一套反應甚為爽快的七前速雙離合器波箱，而非一般日產所用的X Tronic CVT波箱，再加上新車標準配備轉波撥片，因此在彈指之間便能把引擎蓋下的117匹馬力榨乾榨盡。

除了動力表現充滿驚喜之外，新車的配置同樣叫人拍案叫絕。事關不論你選擇任何版本，26萬元的基本車價已將中控台的原廠8吋輕觸屏幕連Apple CarPlay、後泊鏡、Keyless Go、橙色氣氛燈、Intelligent Mobility主動式安全系統、加熱座椅，以及加減波撥片等設備列為標準配置。至於講求個性的買家則可加一萬元選配採用Alcantara皮革內飾及黑色車頂的Black版本，還嫌不夠的話更可以加兩萬元選配採用個性化車身套件及雙色內櫳的Personalisation版本。

總括而言，今代Juke絕對是一部更加貼近大眾口味，設備豐富，兼且英國製造的城市SUV。再加上26萬元起的車價對於很多首次買新車的買家來說也是極具吸引力的價錢，不過近日除了Juke之外，Volkswagen亦在同樣價位推出了T-Roc，究竟兩部車應該如何取捨？記得留意CarMan了。

Nissan Juke Turbo：

引擎︰999c.c.直三Turbo

馬力︰117PS/5,250rpm

扭力︰180Nm/1,750-4,000rpm

傳動：7前速雙離合器自動波，前驅

車價：$259,800起

查詢：合誠汽車

採訪：梁彥韜

攝影：李卓霖

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！