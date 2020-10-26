肺炎︱吸收維他命D調節免疫力 防冠狀病毒惡化宜多曬太陽食乾菇

一直以來，我們都知道維他命D對於骨骼及心臟健康中扮演着重要角色，同時，維他命D對於人體的固有免疫力至關重要，它具有免疫調節的作用，能夠增強抵抗病毒的免疫功能。近來，越來越多的證據顯示，維他命D可能與感染2019冠狀病毒病的風險，以及疾病的嚴重程度有關。

呼吸道細胞培養的體外試驗，證實了維他命D具有免疫調節的作用，亦有不少證據表明，患有呼吸道感染的患者，血液中的25-羥基維他命D（又稱骨化二醇）含量較低。其中，南亞三間醫院進行了一項觀察性研究，發現2019冠狀病毒病的重症患者維他命D缺乏的狀況比起輕症患者高出許多，尤其重要的是，缺乏維他命D的2019冠狀病毒病患者，演變成重症的風險比維他命D含量充足的患者，高出8倍有多。

從一項隨機臨床試驗的綜合分析中，也可以發現維他命D能顯著地減少急性呼吸道感染（上呼吸道及下呼吸道感染）的證據。2018年《英國醫學雜誌》發表了一篇研究報告指出，補充維他命D與顯著減少急性呼吸道感染有密切關係。與嚴重缺乏維他命D的人士相比，補充維他命D有效降低了7成患上呼吸道感染的風險。

因此，維他命D能有助於抵抗呼吸道感染的證據變得十分有說服力。患者應盡量於戶外運動，同時保持合適的社交距離，即使偶爾到戶外曬一曬太陽，亦能夠增加皮膚中維他命D的合成。另外，日常飲食亦十分重要，大家應該閱讀並了解食物標籤上所列出的維他命D含量，並選擇維他命D含量較高的食物，包括添加維他命D的乳製品、添加維他命D的穀物，以及曬乾的菇類食物等。

對於無法於戶外活動，而且飲食中維他命D攝入量較低的2019冠狀病毒病患者，可考慮使用維他命D補充劑。維他命D的建議膳食量為每天600至800 國際單位，但在此疫情期間，每天補充1,000至2,000國際單位的維他命D亦無不可。但緊記，正常情況下並不建議成人每日攝取超過 4,000 國際單位的維他命D，以避免維他命D過量所帶來的中毒風險。

撰文：何俊延藥劑師（香港藥劑師工會）

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