好人好事｜5歲醒目男童尋獲被盜失蹤狐猴 獲動物園贈終身會員證

美國男童協助尋回失竊狐猴 可與家人一世免費暢遊三藩市動物園

美國一名男童日前在街上發現一隻狐猴，巧合地這隻狐猴是加州一間動物園早前被盜去。男童因為幫助尋回狐猴而獲動物園送贈終身會員證，免費暢遊動物園。

點擊文章瀏覽更多動物新聞﹕

三藩市動物園在周三（14日）通報有一隻狐猴Maki失蹤，圍欄有被撬開的痕迹，疑被人偷走。隔日在距離動物園約8公里的戴利城（Daly City），5歲男童James Trinh放學時在路邊發現Maki，興奮得歡呼「這裏有狐猴耶！」之後Maki躲進了幼稚園的小型玩具屋內，校方於是報警，誤打誤撞下為動物園尋回狐猴。當地警方在當晚拘捕了涉嫌綁架Maki的30歲嫌犯Cory McGilloway，並將起訴他偷竊狐猴等罪行。

動物園園長Tanya Peterson表示，Maki已屆21歲高齡，患有關節炎等小毛病，須要特別照顧。他指Maki返回動物園後表現得有點煩躁，還有脫水和飢餓等狀況，在隔離觀察後可望重返狐猴大家庭。為答謝James的幫忙，動物園讓他和他的家人成為終身會員，免費通行動物園。

資料來源：AP

撰文：陳曉欣

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！