巴士｜Torsus Praetorian越野校巴 打完風輕鬆返學

正所謂I go to school by bus,香港人絕境都要返工,香港學生一樣,新學期就算4人限聚又限乜限物,都要照常返學校。不過,香港返學都相對容易,外國學生要面對的,應該包括崎嶇山路水浸泥路等等,否則怎會有這部全天候越野校巴?

Torsus Praetorian可以做Camper,可以做軍車,更加可以成為校巴。這部新版本的Torsus Praetorian校巴,可以載多達35位同學仔,而且座椅都經過特別設計,上面有好多方程式圖案,真係搭車都不忘溫數學。而且每個座位都會有安全帶,還可以選配可摺起的手枕。

這捷克單位採用升級版,來自MAN的底盤,配上6.9公升六汽缸柴油引擎,最大馬力達286hp,峰值扭力1,150Nm,力量輸出至四輪,而且配置兩個差速鎖。輪胎則是Michelin越野胎,車身離地距達340mm,可以駛過深900mm的水。

Torsus CEO Vakhtang Dzhukashvili說:「因為Praetorian夠安全又夠硬淨,所以一早已經有製作校巴這想法,就算在惡劣環境都可以保護車內乘客。」如果香港都全面改用這款校巴,以後打風落雨大家都可以準時返學啦?

撰文:Michael

編輯:鄒仲安

