巴士｜Torsus Praetorian越野校巴 打完風輕鬆返學

正所謂I go to school by bus，香港人絕境都要返工，香港學生一樣，新學期就算4人限聚又限乜限物，都要照常返學校。不過，香港返學都相對容易，外國學生要面對的，應該包括崎嶇山路水浸泥路等等，否則怎會有這部全天候越野校巴？

Torsus Praetorian可以做Camper，可以做軍車，更加可以成為校巴。這部新版本的Torsus Praetorian校巴，可以載多達35位同學仔，而且座椅都經過特別設計，上面有好多方程式圖案，真係搭車都不忘溫數學。而且每個座位都會有安全帶，還可以選配可摺起的手枕。

這捷克單位採用升級版，來自MAN的底盤，配上6.9公升六汽缸柴油引擎，最大馬力達286hp，峰值扭力1,150Nm，力量輸出至四輪，而且配置兩個差速鎖。輪胎則是Michelin越野胎，車身離地距達340mm，可以駛過深900mm的水。

Torsus CEO Vakhtang Dzhukashvili說：「因為Praetorian夠安全又夠硬淨，所以一早已經有製作校巴這想法，就算在惡劣環境都可以保護車內乘客。」如果香港都全面改用這款校巴，以後打風落雨大家都可以準時返學啦？

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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